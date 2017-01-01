Молекулы воды перемещаются по Луне в зависимости от времени суток

Перемещение молекул засекли ученые.

Молекулы воды перемещаются по поверхности Луны в связи с ее нагреванием и охлаждением в течение лунных суток, сообщается в новом исследовании.

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Это исследование базируется на наблюдениях, проведенных при помощи космического аппарата НАСА Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), который изучает нашего ближайшего космического соседа, начиная с 2009 г. Недавнее усовершенствование бортового инструмента под названием Lyman-Alpha Mapping Project (LAMP) позволило ученым наблюдать на поверхности Луны признаки движения воды.

Вода на поверхности космических объектов может являться ценным ресурсом не только с точки зрения утоления жажды астронавтов, но она также подходит для использования в качестве топлива для космических миссий, поскольку при расщеплении воды образуются водород и кислород, соединение которых вновь в молекулу воды сопровождается выделением большого количества энергии.

Однако лишь в 2009 г. ученые смогли подтвердить, что на поверхности Луны скрыты запасы воды. Теперь они наблюдают, как индивидуальные молекулы воды связываются с каменистым реголитом и высвобождаются обратно при изменениях температуры в течение лунных суток.

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Согласно наблюдениям этих исследователей, молекулы воды остаются связанными с поверхностью лунным утром. По мере нагрева поверхности при приближении к лунному полудню некоторые из молекул поднимаются в разреженную атмосферу Луны и мигрируют вдоль поверхности, пока не попадут в зону, где температуры будут достаточно низкими для того, чтобы вновь произошло связывание этих молекул с поверхностью.

«Нам еще предстоит много работы по объяснению всех необычных свойств лунной поверхности, однако представленные результаты показывают, что эта работа действительно имеет большую научную ценность!» - сказал в сделанном заявлении Майкл Постон, один из авторов нового исследования и ученый команды инструмента LAMP из Юго-Западного исследовательского института, США.

Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луне нашли дыры, где может быть вода.

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