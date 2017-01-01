NASA опубликовало последний снимок марсохода Opportunity

Снимок "умершего" получили в 2018 году.

Команда марсохода «Оппортьюнити» показала последнее панорамное изображение и снимки, полученные ровером незадолго до ухода в спящий режим в июне 2018 года, из которого он так и не вышел. На последней панораме марсохода виден внутренний склон западного вала кратера Эндевор, сообщается на сайте NASA.

«Оппортьюнити» проработал на планете 5352 сола (марсианские сутки), преодолев за это время рекордные для планетоходов 45,16 километра, хотя изначально срок службы ровера оценивался в 90 суток и тысячу метров пройденного пути. За все время работы марсоход прислал на Землю более 217 тысяч изображений, в том числе пятнадцать 360-градусных цветных панорам окружающей местности, установил рекорд по пройденному пути за один день на Марсе (220 метров) и проанализировал несколько десятков образцов пород.

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В начале июня 2018 года в регион Долина Настойчивости, где находится ровер, пришла глобальная пылевая буря и уровень прозрачности атмосферы резко снизился. Из-за того, что «Оппортьюнити» получает энергию от солнечных батарей, команде миссии пришлось приостановить все научные операции и перевести ровер в режим энергосбережения. Однако после того, как буря прекратилась и прозрачность атмосферы вернулась к нормальным значениям, марсоход не вышел на связь. Предполагается, что ровер ушел в спящий режим, либо произошел сбой в работе часов или передатчика. Попытки установить связь с аппаратом длились до февраля 2019 года, после чего было официально объявлено о завершении миссии.

Последний снимок ровера NASA

Последнее панорамное изображение от ровера составлено из 354 отдельных кадров, полученных камерой Pancam в период с 13 мая по 10 июня при помощи трех различных фильтров (ближний инфракрасный, зеленый и фиолетовый). На изображении виден внутренний склон западного вала кратера Эндевор и различные геологические формации, которые ровер планировал изучать. На снимки также попали следы колес марсохода и его передающая антенна. Кроме того, команда миссии показала последние полученные и переданные на Землю ровером фотографии от 10 июня 2018 года, отличающиеся высоким уровнем шума из-за очень плохой освещенности. Тем не менее, на двух из них различимо Солнце в марсианском небе.

Напомним, ранее ученый рассказал о судьбе Opportunity на Марсе.

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