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Украина попала в ТОП-50 стран с самым грязным воздухом

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Россия на 58-м.
Украина попала на 49 место по загрязнению воздуха
Украина попала на 49 место по загрязнению воздуха
popmech.ru

Глобальный рейтинг чистоты воздуха составлен совместными усилиями Greenpeace и софтверной компании AirVisual. Исходными данными послужили результаты замеров содержания в воздухе микрочастиц пыли, проведенные более чем в 3000 крупных городов планеты.

Таблица
Таблица

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По мнению авторов отчета, именно этот показатель имеет наибольшее значение для оценки качества воздуха, поскольку из-за очень мелкого размера частицы проникают глубоко в дыхательные пути, оседают в легких, и это вызывает проблемы со здоровьем — от аллергий до онкологических заболеваний. По их подсчетам, загрязненный воздух является причиной преждевременной смерти примерно 7 миллионов человек в год.

Страной с самым чистым на планете воздухом предсказуемо оказалась Исландия, которую от любой крупной промышленности отделяет океан. Далее следуют Финляндия, Австралия и Эстония. Самый грязный воздух — в городах Бангладеш и Пакистана.

В обзор вошли 73 страны мира, по остальным нет достаточно детальной информации. Авторы отчета подчеркивают, что это совсем не обязательно означает экологическое благополучие, скорее наоборот.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские приложения возглавили ТОП App Store.

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Теги: Украина, загрязнение воздуха
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