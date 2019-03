Следы рекордной солнечной вспышки нашли в кольцах деревьев

Мощная вспышка произошла в 660 году до нашей эры.

Могучее магнитное поле Солнца никогда не остается в покое. Происходящие в нем активные процессы могут приводить к появлению корональных выбросов массы: потоки ускоренных заряженных частиц создают нестабильности в солнечном ветре и вызывают магнитные бури на Земле. Такие выбросы могут дополнительно разгонять протоны солнечного ветра до огромных скоростей. И если обычно они не проникают сквозь земную магнитосферу, то такие протонные всплески (Solar Proton Event, SPE) могут достигать ионосферы, нарушая спутниковую связь и вызывая полярные сияния.

До сих пор механизм SPE-всплесков плохо исследован. Такие события достаточно редки, а современные наблюдения за Солнцем продолжаются менее сотни лет. Поэтому их следы ищут и в древних образцах: вызванные потоками протонов взаимодействия в атмосфере приводят к изменению содержания в ней разных нуклидов. Поэтому SPE может отразиться неожиданным пиком в количестве включенного в состав растения углерода-14 — на древесных кольцах — или пиком содержания бериллия-10 и хлора-36 в ледяных кернах.

Еще в 2017 году международная группа ученых обратила внимание на углеродный пик в древесных кольцах, соответствующий 660 году до н.э. Однако он вполне мог стать следствием и других событий (например, просто очень мощной солнечной вспышки) — и исследователи продолжили работу. В новой статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, они добавили к этим данным результаты исследований льда.

Рэймонд Мушелер (Raimund Muscheler) из Лундского университета и его коллеги изучили керны, полученные из ледников Гренландии. И действительно, в отложениях, образовавшихся около 660 года до н.э., авторы обнаружили резкий рост содержания редких изотопов бериллия и хлора, что подтверждает версию произошедшего в то время мощного всплеска протонов.

По оценкам ученых, он был одним из сильнейших за всю историю человечества — вдесятеро мощнее рекордного SPE нашего времени, зарегистрированного в 1956 году. Событие 660 года до н.э. оказалось лишь немногим слабее самого мощного всплеска, известного науке, — те же дендрохронология и ледяные керны позволили датировать его 774-775 годами н.э.

