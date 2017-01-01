Далекая галактика удивила астрономов своей неизменностью

Галактика сильно отличается от других галактик.

Далеко в космосе расположена уединенная галактика. Она очень слабо светится, однако мало изменилась на протяжении миллиардов лет – и астрономы точно не знают, как эта галактика оказалась на своем месте и как происходило ее формирование.

Читай также: Астрономы шокированы: Вселенная нарушает законы физики

Галактика DGSAT I, открытая в 2016 г., относится к классу сверхдиффузных галактик, то есть галактик имеющих относительно большие размеры при низкой светимости. Но эта необычная галактика нарушает многие правила, выведенные для сверхдиффузных галактик.

Большинство других сверхдиффузных галактик (концепция, относительно новая для астрономов) расположены внутри густонаселенных, бурлящих скоплений галактик. Астрономы считают, что в результате мощных столкновений, происходящих в этих скоплениях, в космос выбрасываются, словно конфетти из хлопушки, сверхдиффузные галактики.

Однако галактика DGSAT I имеет уединенное расположение. Она почти не испытывала на протяжении своего существования столкновений с другими галактиками и поэтому, вероятно, мало изменилась со времени своего формирования, сообщается в заявлении, сделанном исследователями из обсерватории им. Кека, расположенной на Гавайях.

Читай также: Астрономы получили загадочный сигнал из далекой галактики

Для объяснения происхождения галактики DGSAT I ученые проанализировали ее химический состав при помощи спектроскопа Cosmic Web Imager обсерватории им. Кека. Полученные данные показали, что эта галактика не только «бледная», но и «анемичная» - в ее составе было обнаруженное пониженное по отношению к магнию количество железа. Этот факт весьма необычен, поскольку, как правило, при взрывах сверхновых в космос выбрасываются оба этих металла в определенном соотношении.

"Пока мы не до конца понимаем наблюдаемого соотношения между этими элементами, однако одна из рабочих версий предполагает, что мощные взрывы сверхновых привели к тому, что размер галактики пульсировал в эпоху ее формирования, в результате чего отношение магния к железу возросло", - пояснил один из авторов исследования Аарон Романовски из Обсерваторий Калифорнийского университета, США.

Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Напомним, ранее астрономы засняли гибель галактик.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.