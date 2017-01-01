Высчитана масса Млечного пути

Масса нашей галактики составляет 1,5 триллиона масс Солнца.

Теперь мы наконец узнали, какова масса нашей собственной галактики Млечный путь.

Оценки массы Млечного пути разнятся от примерно 500 миллиардов масс Солнца до 3 триллионов масс нашего светила. Эту величину довольно непросто установить, поскольку примерно 85 процентов массы Млечного пути приходится на темную материю – таинственную субстанцию, которая не поглощает и не излучает свет.

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"Мы не можем просто наблюдать темную материю напрямую, - отметила Лаура Уоткинс (Laura Watkins), сотрудница Европейской южной обсерватории в Гархинге, Германия, в сделанном заявлении. – Это ведет к неопределенности массы Млечного пути – поскольку вы не можете точно измерить то, чего вы не видите".

Тем не менее, Уоткинс и ее коллеги нашли способ обойти эту проблему. Авторы нового исследования измерили скорости движения шаровых скоплений звезд, представляющих собой сгустки, состоящие из множества звезд, которые обращаются вокруг диска галактики Млечный путь, являясь при этом частью нашей Галактики.

"Чем более массивной является галактика, тем быстрее движутся ее звездные скопления под действием гравитации галактики», - объяснил один из соавторов исследования Н. Вин Эванс (N. Wyn Evans) из Кембриджского университета, Великобритания, в этом же заявлении.

"В большинстве предыдущих работ определялась скорость, с которой скопление звезд приближается к нам или удаляется – то есть, скорость вдоль линии наблюдения, или радиальная скорость - добавил Эванс. – Однако мы также смогли измерить скорость движения скопления вбок – тангенциальную скорость - что позволило рассчитать полную скорость и, на ее основе, массу Галактики».

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Рассчитанная по данному методу масса Млечного пути оказалась равной примерно 1,5 триллионам масс Солнца в границах сферы радиусом 129000 световых лет.

Команда использовала в своей работе результаты наблюдений, проведенных при помощи космического телескопа НАСА/ЕКА Hubble («Хаббл») и европейского спутника Gaia («Гея»).

Исследование появилось на сервере предварительных научных публикаций arxiv.org.

Напомним, ранее астрономы уже высчитывали массу Млечного Пути.

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