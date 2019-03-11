Под земной корой обнаружили таинственные капли

Две горы из горячей сжатой породы пронзают внутренности планеты.

Технически эти таинственные скопления камней называют “крупными областями с низкой скоростью сдвига“ (large low-shear-velocity provinces, LLSVPs), поскольку сейсмические волны, проносящиеся по Земле, всегда замедляются при прохождении через эти структуры.

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В статье, опубликованной на официальном новостном сайте Американского геофизического союза Eos, показано завораживающее изображение одной из вышеописанных аномалий. Ученые их называют попросту каплями.

Геофизики знали о каплях еще с 1970-х, но до сих пор они не особенно приблизились к пониманию их природы.

“Это одни из самых крупных объектов внутри Земли, — говорит геолог Вед Лекич из Мэрилендского университета. — Тем не менее мы почти ничего не знаем об их сущности, откуда они взялись, как долго они там находятся и что делают“.

На сегодня известно следующее: капли «начинаются» в тысячах километрах от земной поверхности, где каменистая нижняя мантия сталкивается с внешним ядром. Одна из капель расположена под Тихим океаном, другая — под Африкой и частично под Атлантическим океаном. Это массивные структуры — примерно наполовину пересекающие мантию, каждая размером с континент. По словам Дженессм Данкомб из Eos, каждая капля больше горы Эверест в 100 раз: если бы они находились на поверхности планеты, Международной космической станции пришлось бы их облетать.

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Чтобы лучше представить их форму и размеры, нужно взглянуть на представленную выше 3D-карту капель, составленную Лекичем и сейсмологом из Кембриджского университета Санне Коттаар. Огромные каскадные структуры чем-то напоминают горы песка, соединенные гравийными карьерами, однако неизвестно, какова их плотность относительно мантии, — ученые пока не пришли к единому мнению.

Не менее таинственно и то, как эти капли влияют на такие геологические функции, как тектоника плит и вулканизм. Одна из самых новых карт этих структур, представленных Марией Цехмистренко на ежегодной встрече Американского геофизического союза в 2018 году, предполагает, что верхушки капель могут разветвляться на струи горячего материала, соприкасающиеся с горячими вулканическими точками прямо под поверхностью Земли. Что это означает? Пока никто не знает. Может понадобиться не одно десятилетие, чтобы удалось разгадать тайну этих объектов, находящихся около нас.

Напомним, ранее сообщалось, что под землей нашли гигантские горы.

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