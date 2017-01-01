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Физики: Темной материи может и не существовать

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Все объясняется довольно просто.
Темную материю можно объяснить ненулевой массой фотона
Темную материю можно объяснить ненулевой массой фотона
light-science.ru

Группа физиков из США и Германии пришла к выводу, что высокая скорость звезд на периферии галактик, которая считается признаком существования темной материи, на самом деле может объясняться ненулевой массой фотона. Если этот эффект подтвердится, то исчезнет необходимость в гипотезе скрытой массы. Об этом сообщает издание Science Alert.

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Исследователи предположили, что масса фотона не является нулевой, однако намного ниже предела чувствительности современных приборов. Это должно вносить изменения в тензор энергии-импульса электромагнитного поля таким образом, что под определенными условиями электромагнитное поле порождает «отрицательное давление». Оно действует как дополнительная центростремительная сила в галактике, влияющая на межзвездный газ. Этот эффект называется натяжением Прока.

На звезды эта сила не влияет прямым образом, однако те из них, что имеют малую продолжительность жизни, сильно связаны с динамикой газа, из которого образуются. Более долгоживущие звезды, например, Солнце, испытывают на себе влияние гравитации, а не «отрицательного давления». Подробное исследование динамики таких светил позволит подтвердить или опровергнуть новую гипотезу.

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На настоящий момент наблюдения показывают, что ненулевая масса фотона не может полностью объяснить скорость объектов на периферии галактики, однако вклад этого механизма может достигать 10-20 процентов.

До сих пор неизвестно, что представляет собой темная материя, и это является одной из главных нерешенных задач современной физики. Считается, что она может включать в себя трудно обнаруживаемые объекты из обычного вещества, а также не открытые элементарные частицы. В последнем случае темная материя взаимодействует с обычным, барионным, веществом только через гравитационные силы.

Напомним, ранее физики доказали существование петли времени.

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Теги: физика, темная материя
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