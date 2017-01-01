Хаббл заснял столкновение двух галактик

Расположенный в направлении созвездия Геркулес, на расстоянии примерно 230 световых лет от нас, источник NGC 6052 представляет собой пару сталкивающихся галактик. Они были впервые открыты в 1784 г. Уильямом Гершелем и изначально были классифицированы как единая галактика неправильной формы. Однако теперь мы знаем, что объект NGC 6052 на самом деле состоит из двух галактик, находящихся в процессе объединения. Этот конкретный снимок источника NGC 6052 был сделан при помощи камеры Wide Field Camera 3, установленной на космическом телескопе НАСА/ЕКА Hubble (Хаббл).

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Много миллионов лет назад под действием гравитации эти галактики сблизились настолько, что их звезды начали хаотично перемешиваться между собой. Теперь каждая из звезд объединенной галактики движется по новой траектории, обусловленной совместным гравитационным влиянием двух прежде отдельных галактик. Однако в действительности столкновения между самими звездами являются крайне редкими, поскольку размеры звезд ничтожно малы, по сравнению со средним расстоянием между ними – иными словами, большую часть галактики занимают пустоты. В конечном счете эти галактики объединятся, формируя единую, стабильную галактику.

Наша собственная галактика Млечный путь испытает подобное столкновение в будущем, когда произойдет ее сближение с нашим галактическим соседом – галактикой Андромеда. Однако это произойдет не ранее, чем через 4 миллиарда лет, объясняют ученые НАСА.

Напомним, ранее в Млечном Пути нашли следы столкновений двух галактик.

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