Определено самое быстрое животное

Это, конечно, не гепард.

Не так давно энтомологи назвали чемпионами скорости среди животных муравьев Mystrium camillae, которые захлопывают свои мандибулы на скорости до 89 м/с (320 км/ч). Такие цифры оставляют далеко позади гепардов с их разгоном максимум до 120 км/ч. Однако и они меркнут в сравнении с разгоном, на который оказались способны паукообразные.

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Необычная группа пауков была открыта в джунглях Амазонки лишь несколько лет назад. Получившие название «пауки-пращники», они плетут необычную, конической формы паутину, вершина которой заканчивается растяжкой, у которой и скрывается сам паук. Заметив потенциальную жертву, он отпускает крепление и вместе с паутиной «катапультируется», накрывая добычу.

"Срабатывание" происходит почти мгновенно — за 0,8 микросекунды. Однако ученые из Технологического института Джорджии смогли заснять этот процесс с помощью высокоскоростных видеокамер. Результаты этой работы они представили на конференции Американского физического общества (APS), проходящей в Бостоне.

Выступивший с докладом Саймон Александер (Symone Alexander) сказал, что скорость полета «пауков-пращников» Theridiosomatidae составляет не слишком впечатляющие 4 м/с. Однако ускорение, которое они получают в начале движения, превышает 600 м/с2, а в одном случае достигло и вовсе 1100 м/с2. Гепардам с их максимальными 13 м/с2 такой разгон совершенно недоступен.

Напомним, ранее сообщалось, что тираннозавр оказался самым быстрым бегуном.

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