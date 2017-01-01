Глазные капли наделят ночным зрением любое существо

В капли добавляют наночастицы.

Ученые из Медицинской школы Массачусетского университета создали специальные глазные капли с наночастицами, применение которых позволяет подопытным животным-грызунам видеть в спектре близкого инфракрасного света (near-infrared, NIR).

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Практически все млекопитающие и люди, в том числе, способны к визуальному восприятию света, находящегося только в видимом диапазоне. Для того, чтобы расширить диапазон воспринимаемого глазами света, ученые изготовили наночастицы, состоящие из лектиновых белков, которые стали активным компонентом глазных капель. Этими каплями ученые обработали глаза подопытных животных и, как только белковые наночастицы попали внутрь глаза, они "приклеились" к фоторецепторным клеткам, находящимся в сетчатке. После этого дополнительные белки превратились в своего рода наноантенны, способные улавливать свет NIR-диапазона, самого коротковолнового инфракрасного света. Поглощая фотоны инфракрасного света, белки излучают фотоны зеленого света, которые уже улавливаются нормальными фоторецепторными клетками глаза.

Лабораторные тесты полностью подтвердили, что подопытные животные способны четко дифференцировать и реагировать на образы, создаваемые в NIR-диапазоне при помощи специальной лампы. При этом, внедрение белковых наночастиц никак не затронула способность глаз к восприятию обычного видимого света. К сожалению, искусственный эффект ночного зрения оказался непостоянным, он начал сходить на "нет" до полного исчезновения после двух недель после обработки глаз каплями с наночастицами. Но самым главным является то, что при такой обработке не было замечено никаких неблагоприятных побочных эффектов.

"Результаты наших исследований значительно расширили область практического применения современных нанотехнологий" - рассказывает профессор Ганг Хан (Gang Han) - "Такие белковые наноантенны позволят ученым исследовать множество интригующих вещей, таких, как обработка визуальных сигналов головным мозгом живого существа. Это же, в свою очередь, может быть использовано для лечения заболеваний и расстройств, таких, как дальтонизм".

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