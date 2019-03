Солнечный ветер оставляет следы на Луне

На Луне обнаружены завитки.

Люди на Земле, когда-либо получавшие солнечные ожоги, не понаслышке знакомы с мощным излучением, испускаемым Солнцем – однако оказалось, что Луна тоже страдает от ожогов солнечными лучами.

Читай также: Заложник светила: Вояджер останется в Солнечной системе еще 300 лет

Некоторые участки поверхности Луны демонстрируют отчетливые темные или светлые пятна в форме завитков. Используя миссию НАСА ARTEMIS (Acceleration, Reconnection, Turbulence and Electrodynamics of the Moon"s Interaction with the Sun), астрономы смогли выяснить новые подробности о происхождении этих «завитков».

Солнце испускает непрерывный поток заряженных частиц, называемый космическим ветром, в окружающее пространство. В то время как естественный магнитный «щит» Земли отражает частицы солнечного ветра, Луна имеет более слабое магнитное поле, поэтому некоторые области ее поверхности остаются незащищенными от разрушающего действия солнечного излучения, согласно новому заявлению, опубликованному НАСА.

В отличие от Земли Луна не имеет глобального магнитного поля. Вместо этого магнитное поле естественного спутника нашей планеты состоит из отдельных, локальных магнитных полей, связанных с определенными объемами намагниченных пород – однако эти поля охватывают собой лишь относительно небольшие зоны, согласно этому заявлению.

"Магнитные поля в некоторых областях [поверхности Луны] действуют, подобно магнитному солнечному экрану", - сказал Эндрю Поппэ (Andrew Poppe), ученый из Калифорнийского университета в Беркли, США, в этом заявлении.

Читай также: Марсианский ураган: Сильный ветер почистил марсоход, дав ему вторую жизнь

Эти небольшие защитные «пузыри» способны отклонять некоторую долю частиц солнечного ветра. В результате на поверхности формируются светлые «завитки» (на фото). Однако зона окружающая эти завитки остается темной и представляет собой «солнечный ожог» на поверхности Луны, пояснили исследователи.

Команда надеется, что эти находки помогут защитить астронавтов от губительного воздействия радиации в ходе будущих миссий к Луне. Хотя мощность магнитных полей, связанных с отдельными массивами горных пород Луны, может оказаться недостаточной для защиты находящегося на ее поверхности человека, возможно, эффективным окажется создание и поддержание искусственных магнитных полей.

Напомним, ранее сообщалось, что на Солнце обнаружили горячих головастиков.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.