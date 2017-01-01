Армагеддон неизбежен: Разрушить астероид сложнее, чем считалось

Повторить сцену из фильма Армагеддон вряд ли получится.

Астероид уничтожить не так и просто NASA

Если однажды Земле и человечеству по-настоящему будет угрожать падение астероида, то мы всегда можем надеяться на оружейный потенциал для его уничтожения. Могли надеяться. Недавние исследования в Университете Джонса Хопкинса показали, что астероиды не настолько слабы и уязвимы, как нам казалось с Земли.

С помощью новейшего метода компьютерного моделирования ученые пришли к выводу, что они заметно крепче и потребуют больших затрат энергии для полного уничтожения, чем предполагалось ранее.

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“Мы привыкли считать, что чем больше объект, тем проще его сломать. Потому как большие объекты с большей вероятностью обладают уязвимостями“, - заявили ученые.

Исследователи хорошо изучили такой физический материал, как камень в лабораторных условиях. Но сложно перенести это понимание до аналогичных объектов размером с город.

В начале нулевых ученые пришли к выводу, что 25-километровый астероид может быть полностью уничтожен с помощью астероида диаметром 1 км, который врежется в цель на скорости 5 км/с. Но когда аналогичный сценарий пропустили через более детализированную компьютерную модель нынешнего исследования, то оказалось, что предшественники не учли ограниченную скорость распространения трещин в астероиде и гравитационное взаимодействие разлетающихся в пространстве частичек с поврежденным ядром астероида.

Простыми словами: значительная часть целевого астероида будет разрушена, но его ядро останется целым, а заметное число осколков под действием гравитации вернется к месту столкновения. То есть энергия воздействия на угрожающий Земле астероид должна быть куда больше.

Полное исследование будет опубликовано в марте. А пока его авторы подчеркивают, что оно позволит представить, как землянам стоит поступить в случае реальной угрозы: попытаться изменить ее траекторию либо же рискнуть и ликвидировать, разнеся на маленькие осколки.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA пообещало предупредить о конце света за пять дней.

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