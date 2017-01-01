На Марсе нашли следы грунтовых вод

Ранее на Марсе были озера.

Орбитальный аппарат Mars Express обнаружил геологические признаки существования на планете в далеком прошлом системы связанных между собой озер, которые когда-то лежали глубоко под поверхностью Красной планеты. Пять из этих озер могут содержать минералы, необходимые для существования жизни.

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Марс в настоящее время представляет собой безжизненную пустыню, однако геологические структуры на его поверхности однозначно указывают на водное прошлое планеты. Мы наблюдаем на поверхности структуры, которые могли формироваться только в присутствии воды – например, ветвящиеся каналы и речные долины – и лишь в прошлом году зонд Mars Express обнаружил подповерхностный резервуар, наполненный жидкой водой, в окрестностях южного полюса Красной планеты.

В новом исследовании показано, что на древнем Марсе система грунтовых вод имела глобальный характер – что раньше предсказывалось лишь теоретическими моделями.

"Ранний Марс был богат водой, однако по мере того, как климат на планете менялся, эта вода отступала под поверхность, собираясь под ней в резервуарах и в форме грунтовых вод», - сказал главный автор нового исследования Франческо Салесе (Francesco Salese) из Утрехтского университета, Нидерланды.

В своей работе Салесе и его коллеги изучили глубоких 24 кратера, расположенных в северном полушарии Марса, дно каждого из которых находится на отметке не менее чем в 4000 метров ниже марсианского «уровня моря» (условного уровня, принятого планетологами, ввиду отсутствия на Красной планете морей и океанов, исходя из высот геологических структур Марса и атмосферного давления).

На дне каждого из этих кратеров ученые обнаружили структуры, которые могли формироваться только в присутствии воды. Многие из кратеров содержат по несколько таких структур, причем все эти структуры лежат на глубине от 4000 до 4500 метров – что указывает на наличие в этих кратерах в прошлом воды, которая со временем покинула воронки.

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Среди обнаруженных исследователями структур: каналы, прорезающие стенки кратеров; долины, высеченные просачивающимися грунтовыми водами; темные, вьющиеся дельты, предположительно, формировавшиеся при подъемах и спадах уровня воды; терассы на стенках кратера, сформированные стоячей водой, а также отложения осадочных пород в форме веера, наблюдаемые обычно при стоках вод.

Этот уровень воды в кратерах совпадает с предполагаемыми береговыми линиями гипотетического марсианского океана, который мог существовать на поверхности Марса в период от четырех до трех миллиардов лет назад, отмечают авторы исследования.

Команда также наблюдала в пяти из изученных ею марсианских кратеров признаки наличия минералов, которые связаны с развитием жизни на Земле: различных глин, карбонатов и силикатов. Эти находки свидетельствуют о том, что в древности в водоемах Марса могли поддерживаться условия, благоприятные для зарождения и развития жизни.

Работа опубликована в журнале Journal of Geophysical Research: Planets.

Напомним, ранее ученые подтвердили существование подземных каналов на Марсе.

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