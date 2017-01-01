Переключиться на мобильную версию
Тренды:

На Марсе нашли следы грунтовых вод

Комментариев: 0
Ранее на Марсе были озера.
На Марсе впервые обнаружены следы глобальной системы грунтовых вод
На Марсе впервые обнаружены следы глобальной системы грунтовых вод
wiley.com

Орбитальный аппарат Mars Express обнаружил геологические признаки существования на планете в далеком прошлом системы связанных между собой озер, которые когда-то лежали глубоко под поверхностью Красной планеты. Пять из этих озер могут содержать минералы, необходимые для существования жизни.

Читай также: Глина в глубоких кратерах может скрывать следы жизни на Марсе

Марс в настоящее время представляет собой безжизненную пустыню, однако геологические структуры на его поверхности однозначно указывают на водное прошлое планеты. Мы наблюдаем на поверхности структуры, которые могли формироваться только в присутствии воды – например, ветвящиеся каналы и речные долины – и лишь в прошлом году зонд Mars Express обнаружил подповерхностный резервуар, наполненный жидкой водой, в окрестностях южного полюса Красной планеты.

В новом исследовании показано, что на древнем Марсе система грунтовых вод имела глобальный характер – что раньше предсказывалось лишь теоретическими моделями.

"Ранний Марс был богат водой, однако по мере того, как климат на планете менялся, эта вода отступала под поверхность, собираясь под ней в резервуарах и в форме грунтовых вод», - сказал главный автор нового исследования Франческо Салесе (Francesco Salese) из Утрехтского университета, Нидерланды.

В своей работе Салесе и его коллеги изучили глубоких 24 кратера, расположенных в северном полушарии Марса, дно каждого из которых находится на отметке не менее чем в 4000 метров ниже марсианского «уровня моря» (условного уровня, принятого планетологами, ввиду отсутствия на Красной планете морей и океанов, исходя из высот геологических структур Марса и атмосферного давления).

На дне каждого из этих кратеров ученые обнаружили структуры, которые могли формироваться только в присутствии воды. Многие из кратеров содержат по несколько таких структур, причем все эти структуры лежат на глубине от 4000 до 4500 метров – что указывает на наличие в этих кратерах в прошлом воды, которая со временем покинула воронки.

Читай также: Марсоход Curiosity сделал селфи на фоне горы, богатой водой

Среди обнаруженных исследователями структур: каналы, прорезающие стенки кратеров; долины, высеченные просачивающимися грунтовыми водами; темные, вьющиеся дельты, предположительно, формировавшиеся при подъемах и спадах уровня воды; терассы на стенках кратера, сформированные стоячей водой, а также отложения осадочных пород в форме веера, наблюдаемые обычно при стоках вод.

Этот уровень воды в кратерах совпадает с предполагаемыми береговыми линиями гипотетического марсианского океана, который мог существовать на поверхности Марса в период от четырех до трех миллиардов лет назад, отмечают авторы исследования.

Команда также наблюдала в пяти из изученных ею марсианских кратеров признаки наличия минералов, которые связаны с развитием жизни на Земле: различных глин, карбонатов и силикатов. Эти находки свидетельствуют о том, что в древности в водоемах Марса могли поддерживаться условия, благоприятные для зарождения и развития жизни.

Работа опубликована в журнале Journal of Geophysical Research: Planets.

Напомним, ранее ученые подтвердили существование подземных каналов на Марсе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: Марс, вода
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь