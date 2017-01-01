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Названа главная причина современного вымирания животных

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Виноват не только человек.
Животные гибнут из-за хищников и других видов
Животные гибнут из-за хищников и других видов
naked-science.ru

Команда экологов во главе с профессором Университетского колледжа Лондона Тимом Блэкберном (Tim Blackburn) исследовала сведения Красной книги видов животных и растений, находящихся под угрозой, которую Международный союз охраны природы (МСОП) выпустил в 2017 году, а также архивные данные начиная с 1500 года.

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По словам ученых, само по себе появление новых видов в экосистеме привело к вымиранию 126 видов — это составляет 13 процентов от 953 отмеченных за этот период вымираний. Причем еще 174 вымирания были связаны с появлением инвазивных видов как минимум частично. Об этом Блэкберн и его соавторы пишут в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Ecology and the Environment.

В Красной книге МСОП выделяется 12 типов драйверов, ведущих к вымиранию видов, — начиная от хищничества или конкуренции со стороны других местных видов, заканчивая выбиванием в результате охоты или тотального сбора растений. Судя по данным нового анализа, инвазивные виды, появившиеся на новой территории благодаря случайным факторам или вместе с человеком, служат главным драйвером вымирания. Они ответственны за 261 из 782 вымираний видов у животных (33,4 процента), а также за 39 из 153 (25,5 процента) у растений.

Для сравнения, полное уничтожение местным видом связано с вымиранием лишь около 2,7 процента исчезнувших с 1500 года видов животных и 4,6 процента растений. Второй же по важности драйвер вымирания — охота и сбор — спровоцировал вымирание около 18,8 процента животных и растений.

Напомним, ранее ученые выяснили, что разнообразие животных не изменилось со времени динозавров.

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Теги: животные, вымирание
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