Названа главная причина современного вымирания животных

Виноват не только человек.

Команда экологов во главе с профессором Университетского колледжа Лондона Тимом Блэкберном (Tim Blackburn) исследовала сведения Красной книги видов животных и растений, находящихся под угрозой, которую Международный союз охраны природы (МСОП) выпустил в 2017 году, а также архивные данные начиная с 1500 года.

По словам ученых, само по себе появление новых видов в экосистеме привело к вымиранию 126 видов — это составляет 13 процентов от 953 отмеченных за этот период вымираний. Причем еще 174 вымирания были связаны с появлением инвазивных видов как минимум частично. Об этом Блэкберн и его соавторы пишут в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Ecology and the Environment.

В Красной книге МСОП выделяется 12 типов драйверов, ведущих к вымиранию видов, — начиная от хищничества или конкуренции со стороны других местных видов, заканчивая выбиванием в результате охоты или тотального сбора растений. Судя по данным нового анализа, инвазивные виды, появившиеся на новой территории благодаря случайным факторам или вместе с человеком, служат главным драйвером вымирания. Они ответственны за 261 из 782 вымираний видов у животных (33,4 процента), а также за 39 из 153 (25,5 процента) у растений.

Для сравнения, полное уничтожение местным видом связано с вымиранием лишь около 2,7 процента исчезнувших с 1500 года видов животных и 4,6 процента растений. Второй же по важности драйвер вымирания — охота и сбор — спровоцировал вымирание около 18,8 процента животных и растений.

