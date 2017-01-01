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Просмотр телевизора вреден для пожилых

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У них снижаются когнитивные функции.
Просмотр телевизора пожилыми связали с расстройствами памяти
Просмотр телевизора пожилыми связали с расстройствами памяти
newkaliningrad.ru

Ученые Университетского колледжа Лондона в Великобритании выяснили, что долгий просмотр телевизионных программ связан со снижением когнитивных способностей у пожилых людей. Об этом сообщает издание Science News.

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Специалисты проанализировали данные 3590 человек, полученные в ходе долговременного исследования с участием британцев в возрасте 50 лет и старше. В 2008-2009 годах участники сообщали, сколько времени они проводят у телевизора. Они также прослушали аудиозапись из десяти слов, в которой каждое слово произносилось раз в две секунды. После этого они постарались вспомнить слова либо сразу после окончания записи, либо спустя некоторое время.

Через шесть лет добровольцы прошли тот же тест. Оказалось, что у смотревших телевизор более 3,5 часа ежедневно в 2008-2009 годах повышался риск ухудшения вербальной памяти. Нарушения когнитивных способностей усиливались с ростом продолжительности просмотра.

Результаты исследования не позволяют установить причинно-следственную взаимосвязь, поскольку люди с плохой памятью предпочитают смотреть телевизор. Однако ученые полагают, что телевидение может способствовать психологическому стрессу, приводящему к ухудшению умственных способностей

Напомним, ранее ученые выяснили, что телевизор убивает мозг.

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Теги: телевизор, пожилые
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