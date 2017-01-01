На Плутоне оказалось слишком мало больших кратеров

Также нет мелких кратеров и на его спутнике.

Исследователи обратили внимание на нехватку кратеров небольших размеров на поверхности Плутона и его крупнейшего спутника Харона – что указывает на недостаток объектов-импакторов в поясе Койпера - кольце из ледяных тел, расположенном за пределами орбиты Нептуна – по сравнению с ожидаемым количеством.

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Эта информация, в свою очередь, свидетельствует о том, что столкновения в поясе Койпера происходят реже, чем ожидалось и что многие объекты пояса Койпера могли сохраниться в первозданном виде со времен формирования Солнечной системы, сообщают члены научного коллектива.

Эти исследователи – возглавляемые Келси Сингер (Kelsi Singer) из Юго-западного исследовательского института в Боулдере, США – изучили фотоснимки, сделанные при помощи космического аппарата НАСА New Horizons («Новые горизонты») во время его исторического пролета мимо Плутона, состоявшегося в июле 2015 г.

Они посчитали число кратеров как на поверхности Плутона, так и на поверхности его крупнейшего спутника Харона, а также охарактеризовали эти воронки. Особое внимание исследователи уделили древним равнинам на поверхности Харона, называемым равнинами Вулкан. В этой области ударные воронки остались неизменными со времен их формирования и хорошо различимы в настоящее время. Проанализировав снимки, команда смогла установить зависимость между размером объекта-импактора и частотой столкновений с поверхностью Харона для небольших объектов пояса Койпера – объектов, которые являются слишком тусклыми, чтобы их можно было разглядеть с поверхности Земли.

В ходе анализа Сингер и ее коллеги обнаружили неожиданно мало кратеров диаметром менее 13 километров. Согласно авторам работы, это указывает на относительную малочисленность объектов пояса Койпера размером от 1 до 2 километров.

Исследование опубликовано в журнале Science.

Напомним, ранее сообщалось, что Плутон оказался слеплен из астероидов.

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