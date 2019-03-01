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Найден способ предотвратить рак

Комментариев: 1
Ядерные тела помогают клеткам предотвращать опухоли.
Найден способ побороть рак
Найден способ побороть рак
t30p.ru

Ученые Копенгагенского университета в Дании определили механизм, который защищает ДНК от мутаций и препятствует развитию рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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В новом исследовании биологи изучили специфические органеллы — ядерные тела 53BP1 — в клетках человека. Их маркировали с помощью флуоресцентных красителей и наблюдали с помощью микроскопа в течение смены нескольких поколений клеток. Это позволило впервые отследить, что происходит с поврежденной ДНК со времени ее появления в материнских клетках до ее экспрессии (синтеза РНК и белков) в дочерних клетках.

Исследователи выяснили, что ядерные тела 53BP1 способствуют защите дочерних клеток от унаследованных повреждений ДНК. Ключевым компонентом этого механизма является фермент RAD52, относящийся к супрессорам опухолей.

Ядерные тела отсрочивают деление дочерних клеток и тем самым выигрывают время, необходимое для восстановления дефектов в генах, которые не были исправлены в материнской клетке. Если это не срабатывает, то повреждения навсегда остаются неисправленными, и при их накоплении могут развиться различные заболевания, включая рак.

Напомним, ранее сообщалось, что Изобретена универсальная вакцина от рака.

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Теги: рак, клетки
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  01.03.2019, 15:20
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гость
Бред. Уже 25 років чую, що найдено ліки від раку. Люди дальше гинуть як мухи, а медицина або ті які керують медициною та фармацепцією грибуть бішані гроші навіть тоді коли людина на тому світі однією ногою.
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