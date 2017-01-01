ДНК показало: Мечехвосты оказались родственниками пауков

Ранее считалось, что они принадлежат к классу меростомовых.

Мечехвосты, или Xiphosura, — отряд водных хелицеровых, формально принадлежащих к классу меростомовых. Современная наука знает четыре современных вида этих существ. Они не опасны и представляют ценность для ученых, поскольку считаются "живыми ископаемыми".

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Сейчас исследователи провели секвенирование генома этих существ, а кроме того, проанализировали 53 вида паукообразных и виды так называемых морских пауков. Благодаря этому удалось построить новое генеалогическое древо и лучше узнать происхождение Xiphosura.

По мнению ученых, анализ можно рассматривать в качестве свидетельства того, что мечехвостов следует отнести к классу арахнидов. Отметим, что самые известные его представители — клещи, пауки и скорпионы. Сегодня наука знает больше 114 тысяч видов самых разных арахнидов.

Новое исследование позволит лучше понять тонкости эволюции мечехвостов, хотя специалисты признают, что узнать все тайны паукообразных удастся не скоро.

Напомним, ранее сообщалось, что в куске янтаря нашли древнего паука-химеру.

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