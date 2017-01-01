Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ДНК показало: Мечехвосты оказались родственниками пауков

Комментариев: 0
Ранее считалось, что они принадлежат к классу меростомовых.
Xiphosura
Xiphosura
naked-science.ru

Мечехвосты, или Xiphosura, — отряд водных хелицеровых, формально принадлежащих к классу меростомовых. Современная наука знает четыре современных вида этих существ. Они не опасны и представляют ценность для ученых, поскольку считаются "живыми ископаемыми".

Читай также: 60-глазое существо нашли прямо под ногами

Сейчас исследователи провели секвенирование генома этих существ, а кроме того, проанализировали 53 вида паукообразных и виды так называемых морских пауков. Благодаря этому удалось построить новое генеалогическое древо и лучше узнать происхождение Xiphosura.

По мнению ученых, анализ можно рассматривать в качестве свидетельства того, что мечехвостов следует отнести к классу арахнидов. Отметим, что самые известные его представители — клещи, пауки и скорпионы. Сегодня наука знает больше 114 тысяч видов самых разных арахнидов.

Новое исследование позволит лучше понять тонкости эволюции мечехвостов, хотя специалисты признают, что узнать все тайны паукообразных удастся не скоро.

Напомним, ранее сообщалось, что в куске янтаря нашли древнего паука-химеру.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: пауки, ДНК
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь