Марсоход случайно нашел на Земле неизвестные бактерии

Бактерии обнаружены во время испытаний в пустыне.

Экспериментальный марсоход Zoë нашел почвенные бактерии в пустыне Атакама в Чили, приспособленные к экстремально засушливому климату. Некоторые из них неизвестны науке, сообщает издание Science Alert.

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По словам биолога Стивена Пойнтинга (Stephen Pointing) из колледжа Йельского университета и Национального университета Сингапура, автономный ровер продемонстрировал, что он может извлекать образцы подповерхностной почвы и находить следы жизни в местах с очень суровыми условиями среды. Пустыня Атакама считается самым сухим местом на Земле, и метеостанции в некоторых ее областях никогда не регистрировали дождь.

Марсоход просверлил отверстия глубиной 80 сантиметров, извлек 90 проб и обнаружил, что в некоторых из них содержатся микроорганизмы. С увеличением глубины в микробных сообществах начинают преобладать бактерии, приспособленные к жизни в чрезвычайно соленых и щелочных почвах. На самом дне скважин они заменяются одноклеточными организмами, использующими для выживания метан. Всего были выявлены три основные группы одноклеточных — Chloroflexi, Actinobacteria и Alphaproteobacteria.

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Обнаружение микроорганизмов в Атакаме повышает вероятность существования подобных организмов на Марсе. Однако исследователи отмечают, что условия на Красной планете еще более экстремальны. Даже в земной пустыне были найдены участки, где среда оказалась слишком суровой для выживания бактерий.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные микроорганизмы оккупировали пупки.

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