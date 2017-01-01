Планета X может оказаться экзопланетой

Астрономы предположили новую версию существования девятой планеты.

В третью годовщину со дня объявления о возможном существовании девятой планеты в Солнечной системе ученые из Калифорнийского технологического института Майк Браун и Константин Батыгин публикуют две новых научных работы, в которых продолжается анализ возможности существования Девятой планеты.

Читай также: Найдена планета с благоприятными условиями для жизни

В этих работах раскрываются новые подробности о возможной природе и расположении этой планеты, поисками которой занимаются ученые по всему миру после объявления, сделанного Батыгиным и Брауном в 2016 г.

В первой из этих научных работ под названием "Orbital Clustering in the Distant Solar System", опубликованной в журнале Astronomical Journal 22 января, представлены новые доказательства группировки объектов пояса Койпера под влиянием гравитации неизвестного массивного объекта. Рассчитанная вероятность случайного характера наблюдаемой группировки этих объектов составляет 1:500, что несомненно свидетельствует в пользу гипотезы о существовании пока необнаруженной Девятой планеты, отмечают авторы.

Читай также: Астрономы нашли новые подтверждения существования девятой планеты

Во второй работе под названием "The Planet Nine Hypothesis", которая будет опубликована в готовящемся к выходу номере Physics Reports, представлены тысячи новых компьютерных моделей динамической эволюции внешней части Солнечной системы и раскрывается природа гипотетической Планеты 9, включая уточненную оценку ее орбиты и размеров. Согласно этим новым выводам, планета имеет меньший размер и находится ближе к Солнцу, чем считалось. Так, масса Планеты 9 теперь составляет около 5 масс Земли – что позволяет классифицировать гипотетическую планету как «суперземлю» - а большая полуось солнечной орбиты составляет всего лишь 400 астрономических единиц (1 а.е. равна среднему расстоянию от Земли до Солнца или примерно 150 миллионам километров), согласно авторам статьи.

Напомним, ранее сообщалось, что гипотетическая девятая планета наклоняет Солнце.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.