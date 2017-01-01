Рукопожатие переносит ДНК даже на отдаленные предметы

Даже если человек не прикасался к предмету, следы его ДНК могут попасть и туда.

Эксперименты показали, что в семи процентах случаев источником основной массы ДНК на ручке ножа может быть не взявший его человек, а тот, кому он перед этим горячо пожимал руку. Доклад об этом прозвучал на прошедшей в Балтиморе ежегодной встрече Американской академии судмедэкспертизы (AAFS). Судя по всему, ДНК-следы распространяются легче и шире, чем принято считать, и занимающимся их изучением экспертам следует принимать это во внимание.

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Доклад сделала Синтия Кейл (Cynthia Cale) из Хьюстонского центра судмедэкспертизы — ранее ее команда уже обнаружила, что после двухминутного рукопожатия ДНК первого человека может рассеиваться с рук второго на окружающие предметы и оставлять детектируемые следы. Новые эксперименты резко сократили оценку времени, достаточного для такого переноса ДНК, до 10 секунд. Однако Кейл и ее коллеги уверены, что это не предел и даже обыкновенного краткого рукопожатия может быть достаточно.

Аналогичные выводы сделала и другая команда экспертов, выступившая на форуме AAFS. В своих экспериментах Лиэн Райзор (Leann Rizor) и ее коллеги из Университета Индианаполиса имитировали обстановку обычного ресторана. Одна группа добровольцев сидела за столами и передавала друг другу блюда. Другая свободно перемещалась вокруг и могла даже покидать помещение, но не прикасалась ни к столам, ни к сидящим за ними. Затем ученые изучили ДНК с пластиковых стаканчиков и кувшинов с напитками на столах.

ДНК каждого добровольца, сидевшего за столом, обнаружилась на всех без исключения стаканчиках и кувшинах — даже тех, к которым не прикасались. Нашлась и ДНК добровольцев, просто ходивших при этом по комнате. Более того, исходя из количества сохранившейся ДНК эксперты не смогли определить, кто из людей брал в руки предмет, кто держал его последним и как долго.

Напомним, ранее сообщалось, что в клетках человека нашли необычные структуры ДНК.

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