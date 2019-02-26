Опубликована карта загрязнения воздуха Земли

Проблемы с экологией наблюдаются не только в крупных городах, но и в океане.=.

Исследователи Descartes Labs опубликовали актуальную карту загрязнения воздуха во всём мире, где яркими пятнами и нитями отображены неблагоприятные для человека зоны. В этих местах зафиксированы самые масштабные выбросы диоксида азота, образующегося в процессе горения.

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Источниками этого газа являются автомобили, электростанции, заводы, лесные пожары, строительная техника и даже газонокосилки. Ожидаемо, что наибольшая концентрация газа наблюдается в крупных городах и промышленных центрах. Однако встретить светлые нити можно и в океане - обычно это маршруты кораблей.

Составить такую карту удалось при помощи космического спутника Sentinel 5P, запущенного в октябре 2017 года. Исследователи собрали огромное множество полученных с него снимков и сформировали из них единое изображение, охватывающее всю Землю.

Sentinel 5P — лишь один из целого семейства спутников, запущенных Европейским космическим агентством и предназначенных для наблюдения за нашей планетой. Его «братья», к примеру, отслеживают изменение уровня растительности, перепады температуры и даже трещины в антарктических льдах.

Напомним, ранее ученые заявили, что загрязнение воздуха может привести к слабоумию.

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