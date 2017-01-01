Один из самых отдаленных объектов Солнечной системы рассмотрели вблизи

Получен четкий снимок Ultima Thule.

Самые лучшие снимки далекого объекта Солнечной системы под названием Ultima Thule, сделанные при помощи зонда НАСА New Horizons («Новые горизонты»), были переданы на Землю – и с ними растет наше понимание структуры и природы этого ледяного и далекого космического камня.

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Под Новый год космический аппарат НАСА New Horizons прошел мимо объекта Ultima Thule диаметром 34 километра, установив рекорд самого далекого пролета мимо планетного тела в истории космонавтики.

В настоящее время зонд продолжает передавать данные об этом пролете и продолжит осуществлять передачу на протяжении еще 18 месяцев. На ранних снимках, переданных на Землю зондом, объект Ultima Thule представал в форме таинственного «гибрида снеговика и блина», демонстрирующего загадочные особенности строения, такие как яркий «воротник», расположенный в области слияния двух долей этого объекта.

И теперь у нас есть возможность рассмотреть самый качественный снимок, сделанный при помощи зонда New Horizons. Этот снимок имеет разрешение 33 метра на пиксель, и это разрешение является максимумом возможностей аппарата – то есть более четких снимков этого объекта аппарат уже не передаст. Представленный снимок позволяет наблюдать яркие кольца и темные воронки на поверхности объекта Ultima Thule. Происхождение этих необычных структур пока остается загадкой для ученых; основные рабочие гипотезы включают: космические столкновения, образование оврагов в результате сублимации или коллапса материала, а также другие возможные версии.

Напомним, ранее Ultima Thule считался самым отдаленным от Солнца объектом, пока не был найден новый самый дальний объект Солнечной системы.

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