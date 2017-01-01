Найден новый самый дальний объект Солнечной системы

Объект находится в 120 раз дальше Земли.

Cовсем недавно, в конце прошлого года, астроном из Университета Карнеги Скотт Шеппард (Scott Sheppard) и его коллеги обнаружили самый далекий из известных объектов Солнечной системы. Карликовая планета Farout (2018 VG18) находится от Солнца на расстоянии 120 а.е. — в 120 раз дальше Земли и в 3,5 раза дальше Плутона. Однако прошло немного времени — и этот рекорд оказался побит.

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Главной целью Шеппарда и его команды остается обнаружение гипотетической большой Планеты Х на далекой периферии Солнечной системы. Пока что заметить ее не удается, зато именно эта работа позволила астрономам увидеть расположенный в 80 а.е. объект Гоблин, карлика Farout, а теперь и еще более далекое небесное тело, которое ученые прозвали Farfarout (от англ. “далеко-далеко“). “Это все для прессы“, — цитирует выступление Шеппарда, представившего находку коллегам, ScienceNOW.

По словам астрономов, 4/5 из всех известных на сегодня объектов, вращающихся на расстоянии более девяти миллиардов километров от Солнца, были найдены именно Скоттом Шеппардом и его коллегами. Ожидается, что эта работа должна дать более надежные свидетельства в пользу — или против — существования той самой Планеты Х, притяжение которой должно влиять на орбитальные движения близких небесных тел. Впрочем, орбиты и Farout, и Farfarout остаются неизвестными.

Напомним, ранее сообщалось, что самый дальний объект Солнечной системы оказался странной формы.

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