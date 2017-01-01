Найдено не нуждающееся во сне существо

Дрозофилы могут обходиться и без сна.

Ученые из Имперского колледжа Лондона провели несколько экспериментов с дрозофилами (Drosophila melanogaster) и показали, что этим насекомым не нужен сон для нормального функционирования. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Предыдущие исследования продемонстрировали, что сон может влиять на когнитивные способности человека, а его нарушение способно повредить ДНК. В то же время статья биологов Имперского колледжа Лондона говорит о том, что не всем существам на нашей планете необходим сон.

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Профессор Джорджио Джилестро (Giorgio Gilestro) с коллегами поставил опыт. Они отобрали 881 самку и 485 самцов дрозофил и следили за ними в течение четырех дней. За это время они измерили средние периоды сна и бодрствования мух. Для слежения ученые использовали технологию машинного обучения, чтобы регистрировать микродвижения насекомых. Эти движения мухи совершают, когда сидят практически неподвижно на какой-либо поверхности. Микродвижения сообщают, что они на самом деле не спят, хотя может показаться обратное.

В первую очередь авторы отметили разницу между самцами и самками. Первые проводили во сне в среднем 43 процента суток, вторые же спали гораздо меньше. Половина самок дремала 20 процентов суток, периоды сна других сильно различались. Например, шесть процентов тратили на сон всего час в день. Одной мухе из всей популяции хватало лишь четырех минут в день.

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Видя такие удивительные и противоречивые результаты, исследователи поставили эксперимент, который бы показал, нужен ли дрозофилам сон вообще. Они поместили насекомых во вращающуюся трубу, которая не давала заснуть. Популяция прожила в таких условиях всю жизнь, и отсутствие сна не повлияло на ее продолжительность (в среднем 41 день против 46 в контрольной группе), тогда как у собак, например, депривация сна вызывает преждевременную смерть. В следующем опыте авторы продержали мух в трубе десять дней, но те после выпуска в привычную среду никак не отличались от спящих сородичей.

По мнению Джорджио Джилестро, секрет может заключаться в крошечном мозге, которому несколько минут сна в день (или их отсутствие) достаточно для поддержания нормальной жизни. Млекопитающие, в частности люди, обладают более сложной нервной системой, поэтому для них могут быть справедливы другие законы.

Ранее ученые из Бирмингемского университета (Великобритания) изучили реакцию «сов» и «жаворонков» на когнитивные тесты в течение дня и показали разницу в двух зонах мозга при помощи МРТ.

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