NASA создало группу по поиску внеземной жизни

Создан Научный центр по обнаружению жизни .

Жизнь может быть в самых неподходящих для нее местах NASA

В то время как вопрос о том, одиноки ли мы во Вселенной, продолжает беспокоить нас, людей, на протяжении веков, ответ на этот вопрос вскоре может быть получен наукой: в двух научно-исследовательских центрах NASA специально созданные группы ученых начинают целенаправленный поиск внеземной жизни.

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Как сообщает само NASA, именно для этой цели был создан Научный центр по обнаружению жизни (Center for Life Detection Science = CLDS), в котором ученые из исследовательского центра Эймса в Маунтин-Вью и Центра космических полетов Годдарда в Гринбелте объединили свои усилия в вопросах, которые обязательно возникнут при поисках жизни за пределами Земли в будущем.

"Сейчас мы уже накопили научный опыт, позволяющий ставить вопросы о внеземной жизни в свете четких и неопровержимых научных данных, и у нас имеется большое научное сообщество, готовое принять этот вызов", - говорит Тори Хелер, главный исследователь недавно созданного CLDS в Маунтин-Вью.

Ученые NASA считают, что создание исследовательского центра является важным моментом для исследовательского потенциала астробиологии - области исследований, которая занимается поиском происхождения жизни и ее потенциала во вселенной.

Совсем недавно ученые из Национальной академии наук в докладе Конгрессу США рекомендовали, чтобы все будущие космические миссии NASA осуществляли поиск внеземной жизни и при условиях, выходящих за пределы известных параметров земной жизни.

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Именно такой идее и привержены члены-основатели CLDS. И они уже сейчас планируют действовать в тесном сотрудничестве с учеными и исследователями и за пределами NASA, работающими, в частности, в области физики, биологии и астрофизики. Для этого одновременно с CLDS была запущена и так называемая «Сеть для обнаружения жизни» (Network for Life Detection = NfoLD).

Ученые и связанные с ними учреждения будут работать в тесном контакте с NASA, где их будут консультировать и по вопросам, возникающим при планировании будущих космических миссий, в отношении их возможностей поиска внеземной жизни.

Например, Лаборатория Агностических Биосигнатур (Laboratory for Agnostic Biosignatures) уже поставила свой вопрос о том, как мы сможем распознавать внеземную жизнь, если она отличается от земной. Команда, возглавляемая Сарой Стюарт Джонсон из Джорджтаунского университета, в сотрудничестве с учеными из разных стран работает над основами для идентификации так называемых биосигнатур, особенно для потенциальных форм жизни, которые принципиально отличаются от форм жизни на Земле, к примеру, если они производят экзотические молекулы.

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Кроме того, команда, названная «Океаны в пространстве и времени» (Oceans Across Space and Time) исследует потенциал прошлой и настоящей жизни в океанах ледяных лун во внешней Солнечной системе, а также на Марсе. Для этой цели ученые группы Бритни Шмидт из Технологического университета Джорджии сначала рассматривают и принимают за основу условия в водных мирах, которые, в соответствии с нашим земным опытом, могут способствовать появлению жизни и ее дальнейшему поддержанию. И эти исследования также должны быть направлены на поиск ответов на вопросы обнаружения и подтверждения биологической активности в этих средах.

"При поиске жизни за пределами Земли нужно искать не только подход, чтобы ответить на все возникающие вопросы и ситуации", - говорит Хелер. - "Чтобы понять, какие методы и технологии наиболее подходят для того, чтобы не только находить, но и распознавать жизнь в конкретной и, возможно, полностью непохожей на Землю среде, необходим комплексный подход и стратегии, где будут задействованы представители различных, пусть даже совершенно неожиданных для этих целей научных специальностей".

Напомним, ранее ученые нашли самую благоприятную для жизни экзопланету.

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