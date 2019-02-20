NASA обнаружило будущий айсберг размером с два Киева

Трещина в леднике превратит его в айсберг.

Многокилометровая трещина превратит ледник в айсберг MIGnews

Многокилометровая трещина в шельфовом леднике Бранта ускорилась в своем продвижении и не исключено, что скоро от относительно стабильного ледника отколется айсберг площадью более 1,7 тысячи квадратных километров — как два Киева. Это может дестабилизировать ледник, на котором находится британская исследовательская станция Halley VIa. Об этом говорится в сообщении на сайте NASA Earth Observatory.

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Шельфовый ледник Бранта в западной Антарктиде первым исследовал Эрнест Шеклтон в 1915 году, а с 1956 года на леднике работают исследовательские станции серии Halley. Текущая станция Halley VI открылась в 2013 году, и это первая в мире полностью передвижная арктическая станция. С октября 2016 года на леднике появилась вторая трещина, так называемая Хэллоуинская, которая движется на восток, а главная трещина ледника, остававшаяся стабильной на протяжении 35 лет, в последнее время ускорилась до четырех километров в год. Ученые предполагают, что когда эти трещины соединятся, от ледника отколется айсберг площадью как минимум 1,7 тысячи квадратных километров — этот айсберг не попадет даже в двадцатку самых крупных в Антарктике, но станет самым большим в истории наблюдений за ледником Бранта.

Гляциолог Центра космических полетов имени Годдарда NASA Джо Макгрегор отметил, что дальнейшая стабильность шельфового ледника зависит от того, где именно соединятся две трещины. Это же определит риск для станции Halley VI, которую в 2016-2017 году уже пришлось передвинуть в точку Halley VIa дальше от растущих трещин.

Ранее гляциологи из США и Нидерландов показали, что скорость разрушения антарктического ледового щита за период с 1979 по 2017 год выросла более чем в шесть раз, с 40 миллиардов тонн льда в год до более чем 250 миллиардов тонн.

Напомним, ранее сообщалось, что в Антарктиде обнаружен прямоугольный айсберг.

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