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Телескоп нашел сотни тысяч новых галактик

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В 2% переданной телескопом информации обнаружили 300 тысяч новых галактик.
В северном полушарии неба нашли новые галактики
В северном полушарии неба нашли новые галактики
aanda.org

Запущенный недавно в Нидерландах низкочастотный радиоинтерферометр LOFAR опирается на синхронную работу примерно 20 тысяч небольших антенн, установленных на почти полусотне станций наблюдения. Инструмент позволяет проводить наблюдения самых далеких объектов и древних эпох жизни Вселенной. Его работе посвящен новый выпуск журнала Astronomy & Astrophysics, где собрано более 25 статей, подготовленных с использованием LOFAR.

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По сообщению Нидерландского института радиоастрономии (ASTRON), к настоящему времени телескоп отсмотрел около четверти неба Северного полушария. Благодаря уникальной разрешающей способности в низких радиочастотах LOFAR смог наблюдать ряд объектов, недоступных другим инструментам. Проанализировав лишь около двух процентов собранной информации, астрономы обнаружили мириады новых источников, включая более 300 тысяч далеких и прежде неизвестных галактик. Кроме того, LOFAR позволяет изучать окрестности черных дыр и межгалактические магнитные поля.

Анализ и обработка данных LOFAR ведутся с использованием суперкомпьютера, установленного в Гронингенском университете. Полученные изображения выкладывают в публичный доступ через вычислительный центр SURF в Амстердаме, где сейчас хранится уже порядка 20 петабайт данных LOFAR: сообщается, что это крупнейший в мире массив астрономической информации. Ну а итогом этой кропотливой работы должен стать полный атлас неба Северного полушария. Ожидается, что он включит порядка 15 миллионов радиоисточников.

Телескоп нашел сотни тысяч новых галактик
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Напомним, ранее сообщалось, что астрономы исследовали мертвую галактику рядом с Млечным путем.

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Теги: галактика, телескоп, астрономия
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