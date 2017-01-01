Астрономы: Необычная звезда готова взорваться как сверхновая

Гигантская звезда накапливает критическую массу для взрыва.

Астрофизик из Государственного университета Сан-Диего, США, Аллен Шафтер (Allen Shafter) помог открыть гигантские остатки вокруг взрывающейся звезды – оболочку материала, настолько гигантскую, что для ее формирования на звезде должны были регулярно происходить вспышки на протяжении миллионов лет.

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Когда белый карлик, ядро погибшей звезды, оказывается на тесной орбите с другой звездой, он начинает перетягивать с нее газ. Этот газ нагревается и сжимается, что в конечном счете приводит к вспышке новой. В результате этого взрыва яркость звезды увеличивается в миллионы раз и происходит извержение материала, движущегося со скоростью в тысячи километров в секунду. Эти выбросы формируют оболочку материала вокруг новой.

Этот коллектив исследователей во главе с Мэтью Дарнли (Matthew Darnley) из Ливерпульского университета им. Джона Мурса, Соединенное Королевство, изучил в своей новой работе новую, лежащую в близлежащей галактике Андромеда, известную как M31N 2008-12a. В отличие от других новых источник M31N 2008-12a демонстрирует необычно частые вспышки, происходящие с частотой примерно один раз в год, а не один раз в 10 лет, как в случае большинства других новых.

Согласно Шафтеру, новая M31N 2008-12a регулярно вспыхивала на протяжении миллионов лет. Это привело к накоплению «сверхостатков» вокруг новой, простирающихся почти на 400 световых лет. В своей работе команда смогла подтвердить при помощи космического телескопа НАСА Hubble («Хаббл») связь между этими сверхостатками и новой, а также определить химический состав сброшенных оболочек.

Что же ожидает эту новую в будущем? Факты, собранные командой, указывают на то, что эта новая приближается к заключительному этапу своего существования и готовится вспыхнуть как сверхновая типа Ia. Это произойдет, когда белый карлик за счет поглощения газа звезды-компаньона наберет критическую массу, и вместо регулярных вспышек, происходящих на его поверхности, произойдет куда более мощная вспышка, в результате которой белый карлик будет полностью уничтожен, пояснил Шафтер.

Исследование опубликовано в журнале Nature.

Напомним, ранее физики имитировали взрыв сверхновой звезды.

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