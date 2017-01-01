Рядом с Солнечной системой обнаружили звездную реку

Поток звезд содержит около 4000 светил.

Исследователи из Венского университета, Австрия, обнаружили «звездную реку», звездный поток, простирающийся вдоль большей части южного неба. Этот поток находится относительно близко к нам и содержит по крайней мере 4000 звезд, которые двигались в космосе совместно с момента их формирования, которое произошло около одного миллиарда лет назад. Благодаря близости к Земле этот поток позволяет изучить процессы приливного разрыва звездных скоплений, измерить гравитационное поле Млечного пути, а также получить новые сведения о популяциях внесолнечных планет одного возраста для будущих миссий по поискам экзопланет. В своей работе авторы использовали научные данные, собранные при помощи спутника Европейского космического агентства Gaia («Гея»).

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В нашей галактике Млечный путь ученые открыли большое количество скоплений звезд различных возрастов и размеров. На все эти скопления действует гравитация Млечного пути, и с течением времени она неизбежно разорвет эти скопления на части.

"Некоторые скопления галактик оказываются уничтожены под действием гравитации Галактики сразу после завершения их формирования, другие, более массивные, способны просуществовать как единое целое в течение нескольких сотен миллионов лет", - пояснил Стефан Мейнгаст (Stefan Meingast), главный автор нового исследования.

Благодаря прецизионным измерениям, проведенным при помощи спутника Gaia, команда Мейнгаста смогла составить карту движения звезд в трехмерном пространстве. Проанализировав эту карту, исследователи неожиданно обнаружили большую группу звезд, имеющих примерно одинаковый возраст и движущихся в одном направлении. Из-за ограничений по чувствительности инструментов миссии Gaia ученые смогли наблюдать лишь 200 источников, однако экстраполяция позволила предположить, что поток содержит не менее 4000 звезд. Авторы также определили, что возраст этого звездного потока составляет примерно один миллиард лет. Это означает, что данное древнее скопление звезд уже успело совершить четыре полных оборота вокруг центра Галактики, значительно вытянувшись за это время в длину, пояснили авторы.

Исследование вышло в журнале Astronomy & Astrophysics.

Напомним, ранее сообщалось, что зонд NASA пролетел рядом с самым удаленным объектом Солнечной системы.

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