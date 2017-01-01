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Обнаружен способ предотвратить рак

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Препарат может предотвратить развитие опухолей.
Рак можно предотвратить
Рак можно предотвратить
popmech.ru

Ученые Луисвиллского университета (США) выяснили, что разработанный ими препарат для иммунотерапии рака предотвращает развитие злокачественных опухолей в будущем. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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В ходе исследования здоровым мышам вводили рекомбинантный белок SA-4-1BBL, после чего грызунов через разные промежутки времени заражали клетками, выделенными из опухоли шейки матки и легких. Оказалось, что наибольшую защиту от развития новообразования препарат дает через две недели после введения. Этот эффект, опосредованный активацией CD4-лимфоцитов и NK-клеток (натуральные киллеры), длится более восьми недель.

SA-4-1BBL является ингибитором контрольных точек, то есть он отключает механизмы подавления иммунного ответа и усиливает действие противораковых вакцин. Показано, что это достигается за счет активации CD8-лимфоцитов, однако в данном исследовании эти иммунные клетки не играли никакой роли. Это указывает на то, что долговременная защита достигается за счет процесса, не относящегося к приобретенному иммунитету. Кроме того, она действует против широкого спектра видов рака.

Напомним, ранее сообщалось, что зарегистрировано лекарство против всех видов рака.

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Теги: рак, лекарство
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