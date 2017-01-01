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Под землей нашли гигантские горы

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Горы удалось обнаружить во время землетрясения.
На границе мантии Земли находятся горы
На границе мантии Земли находятся горы
bookbug.ru

Ученые Принстонского университета и Института геологии и геофизики в Китае обнаружили горы и другие элементы топографии на глубине более 600 километров, на границе между верхней и нижней мантией. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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Исследователи проанализировали сейсмологические данные, полученные во время землетрясения магнитудой 8,2 в Боливии в 1994 году. С помощью суперкомпьютеров они смоделировали особенности рассеяния волн, проходящих через горные породы и отражающихся или преломляющихся из-за наличия переходов между породами различной плотности или топографических особенностей. Это позволило определить особенности границы на глубине 660 километров, которая оказалась даже более неровной, чем обычные горы.

По словам геологов, хотя статистическая модель не позволяет определить высоту неровностей, предварительные оценки показывают, что они, вероятно, больше, чем любые детали рельефа на поверхности земной коры.

Результаты исследования показали, что верхняя и нижняя границы мантии могут в определенных местах не смешиваться, а в других областях оставаться четко разделенными. Наличие неровностей может объясняться тепловыми аномалиями и химическими неоднородностями, однако из-за особенностей переноса тепла в мантии любая аномалия бы исчезла в течение миллиона лет. Химические неоднородности же могут возникать из-за расплава земной коры в зонах субдукции, где океанические плиты погружаются под континентальные.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луне нашли горы выше Эвереста.

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Теги: горы, землетрясение
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