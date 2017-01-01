Открыт новый вид гигантских динозавров

Титанозавра назвали Mnyamawamtuka moyowamkia.

Останки динозавра нового вида откопали в карьере в долине реки Мтука в юго-западной части Танзании; как отмечается, у найденного титанозавра (который, как предполагается, жил около 100−110 миллионов лет назад) сохранились фрагменты всех основных частей тела. Вид получил название Mnyamawamtuka moyowamkia (его научное название происходит от слова на суахили, которые означают «зверь из Мтуки» и «сердце хвоста»; последнее отсылает к необычному сердцевидному центру его хвостовых позвонков).

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Сравнивая Mnyamawamtuka moyowamkia с другими известными титанозаврами, ученые пришли к выводу, что данный вид является ранним представителем клады Lithostrotia, которая включает большинство верхнемеловых видов титанозавров. Таким образом, открытие, как отмечается, сообщает о раннем этапе эволюции большой диверсификации титанозавров. Кроме того, по словам исследователей, открытие указывает на тесную связь между титанозаврами южной части Африки и Южной Америки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Южной Африке нашли нового гигантского динозавра.

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