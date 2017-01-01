Леопард попал на видео.

Исследователи смогли подтвердить присутствие в Лайкипии, Кения, редких черных леопардов. То, что в данном регионе живут эти редкие животные, предполагалось и раньше, однако теперь специалистам удалось заснять одну из особей при помощи фотоловушки. Об этом сообщается в работе сотрудников организации San Diego Zoo Global, опубликованной в African Journal of Ecology.

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Черные леопарды, также известные как черные пантеры, не являются отдельным видом. Это обычные леопарды (Panthera pardus) с меланизмом, при котором организм животного продуцирует большее, чем обычно, количество темного пигмента (из-за этого такие животные имеют черный окрас).

В Африке заметили редчайшего черного леопарда 0:00 / 01:16

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