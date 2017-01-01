У самой старой дикой птицы в мире появилось потомство

Темноспинный альбатрос Уиздом живет уже 68 лет.

Самка альбатроса по кличке Уиздом, самая старая дикая птица в мире, отложившая яйцо в декабре прошлого года, успешно высидела его — специалисты Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США обнаружили у Уиздом и ее партнера вылупившегося птенца. Об этом служба рассказывает в своем блоге на Tumblr.

Уиздом (Wisdom, «мудрость») принадлежит к виду темноспинных альбатросов Phoebastria immutabilis. Эти альбатросы живут в северной части Тихого океана и размножаются в огромных колониях более миллиона птиц на атолле Мидуэй, на северо-западе Гавайских островов. Уиздом по крайней мере 68 лет: в 1956 году американский биолог Чендлер Роббинс в первый же сезон окольцевал птицу, у которой тогда еще не было клички, уже во взрослом возрасте, то есть ей было как минимум шесть лет. 46 лет спустя, в 2002 году, Роббинс вновь заметил ее при осмотре колонии и смог прочитать номер на кольце, который сам и поставил. Ученый умер в 2017 году.

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Уиздом и ее партнер-самец, Акеакамаи, с которым она «познакомилась» в 2006 году, когда ей было как минимум 56 лет, в прошлом году успешно высидели отложенное яйцо и воспитали птенца. Сейчас ученые сообщают, что птицы, вернувшиеся на место гнездования 29 ноября и отложившие новое яйцо, высидели его. Как отмечается в сообщении, это, возможно, 37-й птенец Уиздом.

Сейчас Уиздом и Акеакамаи по очереди следят за птенцом и приносят пищу. Птенец проведет в гнезде еще пять-шесть месяцев, после чего покинет остров и улетит охотиться. Когда ему или ей исполнится пять-шесть лет, птица вернется на атолл, чтобы искать себе партнера.

Следить за жизнью Уиздом можно, например, через ее фотоальбом на Flickr.

Напомним, ранее сообщалось, что в Австралии увидели вымерших 80 лет назад сумчатых волков.

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