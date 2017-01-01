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Астрономы показали пузырь новорожденных звезд

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Снимок области в Большом Магеллановом Облаке сделала Европейская обсерватория.

 

Большое Магелланово Облако
Большое Магелланово Облако
ESO

 

Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) представила великолепный снимок области в Большом Магеллановом Облаке (БМО), содержащей новорождённые звёзды.

БМО — это карликовая галактика, являющаяся спутником Млечного Пути.  Большое Магелланово Облако располагается на расстоянии около 163 тыс. световых лет от нашей галактики.

На обнародованной фотографии запечатлена область LHA 120-N 180B в Большом Магеллановом Облаке. Она принадлежит к типу туманностей, известному как области H II — это настоящие питомники новорождённых звёзд.

Пузыри возле молодых звезд
Пузыри возле молодых звезд
ESO

 

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Области H II представляют собой межзвёздные облака ионизованного водорода. Отмечается, что эти области являются «звёздными яслями» — свежесформировавшиеся массивные звёзды и ответственны за ионизацию окружающего их газа, создавая при этом весьма живописные картины. Особенность формы N180 B в том, что туманность образует циклопический пузырь ионизованного водорода, окружённый четырьмя пузырями меньшего размера.

Снимок получен на Очень Большом Телескопе ESO. При этом был задействован приёмник MUSE: особенность устройства состоит в том, что оно не только строит изображение, но и хранит в каждой его точке информацию о спектре излучения.

Джет
Джет "Хербиг-Аро 1177
ESO

“Глубоко в недрах этого светящегося облака MUSE обнаружил джет, выброшенный только что образовавшейся звездой — массивным молодым звездным объектом массой в 12 раз больше солнечной. Джет “Хербиг-Аро 1177“ или HH 1177 в деталях виден на снимке. Впервые такой джет наблюдается в видимом свете вне Млечного Пути — обычно они экранируются своим пылевым окружением“, — отмечает ESO. 

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы нашли самую тяжелую нейтронную звезду.

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Теги: ESO, звезды, астрономия
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