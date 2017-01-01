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Ученые: Глобальное потепление приведет к непредсказуемой погоде

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Таяние льдов повлияют на течения океана, что изменит погоду.
Глобальное потепление приведет к таянию льдов и смене климата
Глобальное потепление приведет к таянию льдов и смене климата
primorye24.ru

Ученые Университета Макгилла (Канада) выяснили, что таяние льдов приведет к непредсказуемым последствиям для климата Земли, включая хаотичное возникновение экстремальных погодных условий и изменения температуры воздуха по всему земному шару. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

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Исследователи спрогнозировали сценарий изменения климата в соответствии с текущей политикой, который предусматривает стремительное сокращение площади ледников Арктики и Антарктики и влияние этого процесса на циркуляцию и температуру океанов и воздуха к 2100 году.

Согласно модели, средняя температура Земли повысится на 3-4 градуса выше доиндустриального уровня, в результате чего огромное количество талой воды из Гренландии и ледяного щита Антарктиды попадет в Мировой океан.

Это, в свою очередь, приведет к нарушению морских течений и изменит распределение среднегодовых температур по всей планете. Например, поступление талой воды в Гольфстрим ослабит его, что приведет к повышению температуры воздуха в Арктике, Восточной Канаде и Центральной Америке. В северо-западной части Европы температура, наоборот, понизится.

Кроме того, между 2065 и 2075 годами произойдет наиболее быстрое повышение уровня моря, однако оно не будет равномерным. Вблизи полюсов уровень моря может, наоборот, понизиться, а острова Тихого океана окажутся подтоплены. Таяние ледников через петлю обратной связи повлияет на температуру воздуха.

Напомним, ранее уже сообщалось, что глобальное потепление ослабило Гольфстрим.

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Теги: глобальное потепление, погода, климат
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