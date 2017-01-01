В сирийском замке крестоносцев нашли потайную комнату

Находка стала сюрпризом для ученых.

Замок Крак-де-Шевалье (иногда называется также Крак-де-л'Оспиталь) расположен в 65 километрах от Хомса. Это один из наиболее сохранившихся замков той эпохи и, вероятно, самый знаменитый в тех местах. До прихода крестоносцев здесь стоял гарнизон эмира Алеппо, состоявший из курдов. Рыцари брали замок дважды, в 1099 и в 1110 годах.

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В 1142 году триполитанский граф Раймунд II передал замок ордену госпитальеров, который значительно перестроил укрепления. Толщина стен в некоторых местах дошла до 30 метров. После этого крепость осаждалась много раз, но неизменно безуспешно. Мусульмане взяли Крак в апреле 1278 года, использовав фальшивое письмо, в котором граф Триполи якобы приказывал гарнизону сдаться.

В наши дни древний замок опять оказался в центре боевых действий — в 2014 году правительственная армия Сирии с боем выгоняла оттуда каких-то оппонентов, которых РИА Новости называет террористами.

Работы по расчистке завалов в замке продолжались до 2018 года, одним из их следствий стало обнаружение входа в комнату. Вероятнее всего, он был по каким-то причинам заложен мусульманами после 1271 года, а потом о нем забыли.

"Когда мы расчищали коридоры, увидели пролом в стене, а за ним какое-то пространство. Мы разобрали кладку и обнаружили комнату, о существовании которой никто не подозревал. Всё было завалено камнями. Когда мы расчистили комнату, то обнаружили вот эти ёмкости и печь. Сейчас у нас две версии: либо здесь находилась прачечная, либо здесь готовили вино, а когда крепостью овладели мамлюки, они, вероятно, замуровали эту комнату", - рассказал журналистам смотритель замка Мохаммад Харири.

Часть обнаруженных в комнате предметов направлена на экспертизу, которая, возможно, поможет определить, какие именно действия там когда-то производились.

Напомним, ранее сообщалось, что в Израиле нашли дом, где жил маленький Иисус.

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