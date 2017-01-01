Астрономы: Диск Млечного пути искажен

Наша галактика не является идеальным диском.

Млечный путь NASA

Состоящий из звезд диск нашей галактики Млечный путь не является стабильным и плоским. Вместо этого он демонстрирует искажения вдали от центра Галактики, согласно астрономам из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук.

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Если смотреть на нашу Галактику с большого расстояния, то она действительно представляет собой тонкий плоский диск из звезд, которые обращаются с периодом порядка нескольких сотен миллионов лет вокруг центральной области, где сотни миллиардов звезд, а также гигантские массы темной материи, становятся "гравитационным клеем", который связывает галактику в единое целое.

Однако гравитация ослабевает при удалении от центра Млечного пути. Во внешней части диска Галактики атомы водорода, составляющие большую часть газового диска Млечного пути, больше не лежат в одной плоскости, а вместо этого формируют искаженную пространственную структуру в форме латинской буквы S.

"Невероятно трудно определять расстояния от Солнца до различных частей внешнего газового диска Млечного пути, если не иметь четкого представления о его форме", - сказал доктор Чен Сяодянь (Chen Xiaodian), исследователь из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук и главный автор новой работы.

Форма диска Млечного пути искажена Nature Astronomy

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"Однако недавно мы опубликовали новый каталог переменных звезд, известных как классические Цефеиды – и расстояния до этих звезд могут быть определены с точностью до 3-5 процентов". Эта база данных позволила команде создать первую подробную трехмерную карту звезд Млечного пути вплоть до его крайних внешних областей.

"К нашему удивлению, мы нашли, что в трехмерном представлении наш набор из 1339 Цефеид и газовый диск Млечного пути примерно одинаково распределены в пространстве. Это позволяет глубже понять механизмы формирования нашей Галактики, - рассказал соавтор работы профессор Ричард де Грийс (Richard de Grijs) из Университета Маккуори, Сидней, Австралия. – Что еще более важно, мы обнаружили, что диск напоминает собой букву S, которая закручивается по спирали".

Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Напомним, ранее сообщалось, что в Млечном Пути нашли следы других галактик.

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