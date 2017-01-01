Найден новый вид колючих динозавров

У динозавра были шипы на шее и спине.

В журнале Scientific Reports вышла статья сотрудников Национального совета по научно-техническим исследованиям Аргентины (CONICET), в которой они описывают новый вид зауроподов — Bajadasaurus pronuspinax. Его отличительная черта — необычайно длинные шипы, выступающие из спины и шеи.

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Зауроподы — группа четвероногих растительноядных динозавров, живших с юрского по меловой период. Самые известные представители группы — диплодоки, брахиозавры, апатозавры. Динозавр, чьи останки найдены в Патагонии, тоже принадлежит ей. Он получил название Bajadasaurus pronuspinax. По словам палеонтологов, динозавр жил примерно 140 миллионов лет назад. Сотрудник CONICET Пабло Галлина (Pablo Gallina) рассказал о нем подробнее.

“Мы считаем, что длинные и невероятно острые шипы, расположенные на шее и спине Bajadasaurus pronuspinax, а также его родственника Amargasaurus cazaui, должно быть, развились, чтобы сопротивляться хищникам. Если бы эти шипы покрывала только кожа или, в ином случае, они представляли бы собой открытую костную ткань, их бы легко сломали. Они же были обернуты кератиновой оболочкой, похожей на ту, которая присутствует в рогах многих современных млекопитающих“.

Реконструкция динозавра EFE

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Останки обоих видов нашли в провинции Неукен, которая находится в 1800 километрах к югу от Буэнос-Айреса: правда, Amargasaurus cazaui жил там спустя 15 миллионов лет после Bajadasaurus pronuspinax. В том же регионе обитал гиганотозавр (Giganotosaurus), который признан самым крупным представителем хищных динозавров. От него и могли отбиваться зауроподы.

Вместе с тем представители CONICET выдвинули предположение, что шипы могли выполнять не только роль оборонительного оружия, но и служили индикатором половой привлекательности для самок. Кроме того, вполне вероятно, что они поддерживали спинной нарост, который выполнял ту же функцию, что и горб у верблюдов. Репродукция шеи Bajadasaurus pronuspinax сейчас выставлена в Центре культуры и науки Буэнос-Айреса.

Реконструкция динозавра EFE

Напомним, ранее был найден неизвестный вид динозавра с гигантскими рогами.

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