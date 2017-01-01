Жизнь на Земле развилась благодаря хищникам

Сложные формы жизни были образованы как защита.

Говоря о Ледниковом периоде, мы сразу думаем о масштабном похолодании, случившемся примерно 110 тысяч лет назад. Однако у ученых есть теория, что задолго до всем известного периода наша планета столкнулась с настолько сильным уменьшением температуры, что она стала похожа на огромный снежный шар. Теория называется «Земля-снежный ком», и ученым до сих пор не было понятно, как после такого глобального катаклизма жизнь на Земле пришла в нормальное состояние. Ответить на вопрос помогли ископаемые жиры.

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Они были найдены в молекулах, содержащихся в горных породах Бразилии возрастом более 635 миллионов лет — примерно в это время и закончилась эра «снежного кома». Их химическая структура была изучена при помощи ядерного магнитного резонанса. В итоге ученые обнаружили следы древнего жира, который получил название 25,28-бисноргаммацеран (BNG).

Все высшие формы жизни животных, включая людей, производят холестерин. Водоросли и бактерии тоже производят характерные жировые молекулы. Такие жировые молекулы могут выживать в породах в течение миллионов лет как старейшие химические остатки организмов. Теперь они могут сказать нам, какой тип жизни процветал в древнейших океанах, — объяснил Леннарт ван Малдегем, главный автор исследования.

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Чтобы выяснить, каким именно существом было произведена молекула BNG, ученые поискали ее следы в других местах. Она оказалась очень распространенной — особенно много следов было обнаружено в Гранд-Каньоне. Изучив распределение стероидов и изотопные структуры углерода, исследователи пришли к выводу, что молекула принадлежит гетеротрофному планктону — одному из первых хищных форм жизни.

Ученые считают, что после обледенелого состояния планеты именно этот планктон занялся поеданием бактерий, что привело к появлению еще более сложных организмов. После потепления океаны насытились смытыми с гор питательными веществами, что способствовало развитию водорослей. Крохотные хищники запустили пищевую цепочку, которая в конечном счете привела к возникновению крупных животных и впоследствии — разумных людей.

Напомним, ранее математики заявили, что жизнь на Землю могла попасть из другой галактики.

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