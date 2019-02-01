Рядом с Млечным путем нашли новую галактику

Карликовая галактика находится в 30 млн световых лет от нашей галактики.

Астрономы использовали космический телескоп НАСА/ЕКА Hubble («Хаббл») для изучения некоторых наиболее древних и тусклых звезд, входящих в состав шарового скопления NGC 6752, и это позволило совершить неожиданное открытие. Исследователи обнаружили карликовую галактику в окрестностях нашей Галактики, на расстоянии всего лишь 30 миллионов световых лет от Млечного пути.

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Международная команда астрономов недавно использовала космический телескоп Hubble для изучения белых карликов, входящих в состав шарового скопления звезд NGC 6752. Целью этих наблюдений было определить возраст шарового скопления, однако в процессе проведения наблюдений ученые сделали неожиданное открытие.

На краю зоны, наблюдаемой при помощи камеры Advanced Camera for Surveys «Хаббла», астрономы увидели компактную группу звезд. После тщательного анализа их яркостей и температур ученые пришли к выводу, что эти звезды не принадлежат скоплению – которое является частью Млечного пути – но находятся на расстоянии в миллионы световых лет от него.

Этот наш вновь открытый галактический сосед, получивший название Bedin 1, представляет собой вытянутую галактику умеренного размера. Ее размер по наибольшему измерению оценивается всего лишь в 3000 световых лет – что составляет лишь несколько процентов от размера Млечного пути. Галактика Bedin 1 является не только крохотной, но и экстремально тусклой. Эти свойства дали астрономам основания классифицировать ее как карликовую сфероидальную галактику.

Основными признаками карликовых сфероидальных галактик являются: небольшой размер, низкая светимость, малое количество пыли и древние популяции звезд. В составе Местной группы галактик известно 36 галактик этого класса, 22 из которых являются спутниками Млечного пути.

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Карликовая сфероидальная галактика Bedin 1 находится на расстоянии примерно 30 миллионов световых лет от Млечного пути и отличается от других галактик этого класса, в первую очередь, своей уединенностью – ближайшая к ней крупная галактика, NGC 6744, находится на расстоянии 2 миллиона световых лет. Это делает галактику Bedin 1 чем-то вроде «окаменелости», хорошо сохранившейся с древних времен и позволяющей понять особенности истории формирования галактик в ранней Вселенной, пояснили авторы работы.

Исследование вышло в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters; главный автор Л.Р. Бедин (L R Bedin).

Напомним, ранее сообщалось, что рядом с Млечным Путем нашли еще четыре галактики.

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