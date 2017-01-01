Китайский ровер выяснил, что ночи на Луне холоднее, чем считалось

Температура падает до -190 градусов.

Китайский лунный посадочный аппарат «проснулся» после двухнедельной «спячки» и обнаружил, что ночные температуры на обратной стороне Луны на самом деле ниже, чем считалось ранее, сообщило китайское национальное космическое агентство в четверг.

Зонд Чанъэ-4 - получивший свое название в честь китайской богини Луны – совершил первую в мире мягкую посадку на дальней стороне Луны 3 января, что стало важным этапом амбициозного плана Поднебесной по превращению в мощную космическую державу.

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Температуры на поверхности Луны опустились до минус 190 градусов по Цельсию во время первой лунной ночи, которая оказалась «холоднее, чем ожидали ученые», сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Значения ночных температур были записаны китайским зондом после того, как он вернулся к проведению научных операций в среду, после «дрёмы», которая продолжалась в течение примерно двух земных недель.

Эти температуры оказались ниже, по сравнению с температурами, записанными предыдущими американскими миссиями к ближней стороне Луны, сообщил Чжан Хе, менеджер миссии Чанъэ-4 информационному агентству Синьхуа.

"Вероятно, это связано с различием в составе лунного грунта между двумя сторонами Луны", - сказал он.

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Ровер, выпущенный из отсека посадочного аппарата – названный «Юйту-2» («Нефритовый заяц») в честь питомца богини – также вернулся к проведению научных операций, как и было запланировано, 29 января и продолжит проводить эксперименты в кратере Карман, сообщило агентство CNSA в заявлении.

Зонд Чанъэ-4 оснащен инструментами, разработанными учеными из Швеции, Германии и Китая.

В задачи, стоящие перед этим зондом, входит изучение условий на поверхности Луны, космической радиации и взаимодействия между солнечным ветром и поверхностью естественного спутника нашей планеты.

Теперь этот зонд будет продолжать проводить свои эксперименты, сообщило CNSA.

Напомним, ранее сообщалось, что у китайского ровера на обратной стороне Луны возникли трудности.

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