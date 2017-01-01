Хаббл заснял падающую галактику
Радиотелескоп "Хаббл" запечатлел исток газа из спиральной галактики D100. Космическое агентство НАСА опубликовало снимки.
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Космический телескоп Hubble сфотографировал, как спиральная галактику D100 в скоплении Волос Вероники стремительно теряет газ, необходимый для создания новых звезд.
Скопление Волос Вероники находится на расстоянии около 320 миллионов световых лет от Земли. В ней более тысячи галактик, D100 - одна из них. Она на огромной скорости движется к центру скопления, оставляя за собой шлейф водорода и пыли.
"Эта галактика - особенно яркий пример процессов, происходящих в массивных кластерах, когда галактика превращается из здоровой спиральной галактики в "красную и мертвую", - объясняет астроном Уильям Крамер.
Со временем спирали галактики исчезнут, и в ней останутся только старые звезды, говорит он.
Напомним, ранее сообщалось, что галактика Андромеда поглотила двойника Млечного Пути.
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