Хаббл заснял падающую галактику

Галактика оставляет за собой хвост.

Радиотелескоп "Хаббл" запечатлел исток газа из спиральной галактики D100. Космическое агентство НАСА опубликовало снимки.

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Космический телескоп Hubble сфотографировал, как спиральная галактику D100 в скоплении Волос Вероники стремительно теряет газ, необходимый для создания новых звезд.

Скопление Волос Вероники находится на расстоянии около 320 миллионов световых лет от Земли. В ней более тысячи галактик, D100 - одна из них. Она на огромной скорости движется к центру скопления, оставляя за собой шлейф водорода и пыли.

Скопление Волос Вероники NASA

"Эта галактика - особенно яркий пример процессов, происходящих в массивных кластерах, когда галактика превращается из здоровой спиральной галактики в "красную и мертвую", - объясняет астроном Уильям Крамер.

Со временем спирали галактики исчезнут, и в ней останутся только старые звезды, говорит он.

Напомним, ранее сообщалось, что галактика Андромеда поглотила двойника Млечного Пути.

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