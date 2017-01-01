Загрязнение воздуха влияет на уровень счастья

За уровнем счастья следили через соцсети.

Загрязнение воздуха — проблема общемировая, которая ответственна за повышение риска развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Оно ведет и к понижению счастья людей, живущих в сильно загрязненной атмосфере. К такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной в журнале Nature Human Behaviour, проанализировав сообщения пользователей китайской версии Twitter — сервиса микроблогов Sina Weibo.

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Исследователь из Массачусетского технологического института Сыци Чжэн (Siqi Zheng) и его коллеги из США и Китая изучили порядка 210 миллионов постов, которые появились в микроблогах жителей 144 крупных городов КНР за период с марта по ноябрь 2014 года. Основываясь на использовании соответствующих слов, передающих позитивное или негативное настроение автора, для каждого сообщения был подсчитан «индекс счастья». Затем авторы сопоставили эти цифры с данными мониторинга атмосферы и содержания в ней опасных мелкодисперсных частиц диаметром менее 2,5 микрометра (PM2.5).

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И действительно, между ними обнаружилась корреляция: чем сильнее загрязнен воздух мелкими частицами, тем ниже “индекс счастья“ в сообщениях местных блогеров. Параллельно ученые заметили и другие закономерности: скажем, “уровень счастья“ жителей был выше в выходные дни, чем в будни, и сильно падал в периоды сильной жары. При этом в выходные загрязнение воздуха влияет на настроение особенно сильно и способно более чем вдвое снизить соответствующий “индекс счастья“. По оценке ученых, повышение содержания PM2.5 на каждые 10 мкг/м3 снижало счастье так же, как и отклонение температуры на 0,5 градуса от комфортного уровня. При этом состояние воздуха сильнее воздействует на настроение женщин, чем мужчин.

Напомним, ранее исследование в Twitter доказало, что уровень радости и счастья людей неуклонно снижается.

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