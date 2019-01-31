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Астрономы теряют одну из красивых туманностей Млечного пути

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Туманность стала рассеиваться.
Туманность постепенно рассеивается
Туманность постепенно рассеивается
oup.com

На протяжении более чем полутора столетий звезда Эта Киля являлась одной из наиболее ярких – и наиболее загадочных – звезд южной части Млечного пути.

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Частично ее природа была выяснена в 1847 г., когда, во время гигантского извержения, эта звезда сформировала туманность, называемую «Гомункулом». Благодаря этому событию, Эта Киля стала второй самой яркой звездой в небе после Сириуса, видимой даже днем.

Гигантская туманность Гомункул не только делает Эту Киля одним из самых красивых объектов в ночном небе, но и содержит информацию о родительской звезде, начиная от энергии расширения и вплоть до параметров ее биполярных выбросов и химического состава.

Однако всего лишь через десять лет, считая с настоящего времени, мы не сможем больше наблюдать эту туманность так ясно.

В недавнем исследовании показано, что туманность Гомункул будет скрыта от наблюдений слепящим светом самой звезды Эты Киля, яркость которой постоянно растет.

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Однако авторы новой работы во главе с бразильским астрономом Августо Даминели (Augusto Damineli) считают, что увеличение яркости Эты Киля не связано с самой звездой, а объясняется рассеянием облака пыли, лежащего в настоящее время перед звездой и заслоняющей ее от наблюдений, в то время как более обширная туманность Гомункул при этом остается наблюдаемой.

В 2032 г., согласно команде, это облако пыли, скрывающее от наблюдений звезду Эту Киля, рассеется, и туманность Гомункул скроется из виду за слепящим светом родительской звезды. Это открывает перспективы наблюдений и изучения самой звезды Эты Киля и позволит показать, что она на самом деле является не одиночной, а двойной звездой, считают авторы работы.

Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Млечного Пути нашли очень холодный газ.

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Теги: туманность, Млечный путь, астрономия
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