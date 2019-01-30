Воссозданы лица древних жителей Европы

Их воссоздали по черепам.

Воссозданные лица Royal Pavilion & Museums

Двадцать шестого января Музей в Брайтоне (Великобритания) открыл выставку, посвященную лицам древних людей. Все бюсты создал судмедэксперт из Швеции Оскар Нильссон (Oscar Nilsson). Подробнее о проделанной работе он рассказал изданию Live Science.

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По его словам, на воссоздание лиц у него ушли сотни часов. При этом Нильссон использовал всю доступную информацию: детали черепов, результаты анализов ДНК, результаты радиоуглеродного датирования и многое другое. С каждой головой он работал отдельно. Сперва распечатывал на 3D-принтере копию черепа, а затем, после изучения всех доступных данных, начинал наносить пластилином мышцы.

Воссозданные лица Royal Pavilion & Museums

Первым специалист восстановил лицо женщины-неандертальца, жившей некогда на территории Гибралтара.

Воссозданные лица Royal Pavilion & Museums

Затем принялся за мужчину — кроманьонца из Франции. В его генах нашли признаки темной кожи. Кроманьонцы жили в области современной Европы и могли населять южное побережье Англии.

Воссозданные лица Royal Pavilion & Museums

Там жила женщина, возраст останков которой оценивают в пять с половиной тысяч лет. Ее кожа тоже имела смуглый оттенок — об этом говорят генетические особенности ее современников, живших в том же ареале.

Воссозданные лица Royal Pavilion & Museums

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Следующим в очереди стал мужчина — представитель железного века. По словам Нильссона, форма его черепа говорит о том, что он обладал красивыми чертами лица, но имел широкие промежутки между зубами — состояние, известное как диастема.

Воссозданные лица Royal Pavilion & Museums

Останки женщины, жившей примерно в 250 году нашей эры, сохранили признаки тяжелого труда. Ее позвоночник имеет следы грыжи Шморля, но что более поразило Нильссона, так это гвоздь, вбитый в ее затылок.

Воссозданные лица Royal Pavilion & Museums

Последним стал мужчина англосаксонского периода.

В заключение реконструктор добавил, что использовал силикон и протезы глаз, но эти материалы служили строгому подходу, при котором он шел постепенно, восстанавливая каждую мышцу лица.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые воссоздали облик кроманьонца.

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