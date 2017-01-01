На поиск инопланетян требуют больше денег

Программа SETI может получить финансирование.

Возможно, одна из самых недофинансированных областей науки — поиск внеземного разума (SETI) — наконец-то может стать одним из главных направлений в исследованиях. Об этом намерен позаботиться астроном Джейсон Райт. На встрече Американского астрономического общества в январе Райт собрал небольшую группу для составления плана по включению SETI в повестку дня NASA.

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Группа ученых, приглашенных Райтом, напишет серию работ о том, что астрономам следует искать во Вселенной «техносигнатуры» — любые признаки инопланетных технологий, от радиосигналов до отработанного тепла. Они надеются, что к концу 2020 года эти работы будут рассмотрены конгрессом на предмет приоритетов астрономического сообщества. Доклад Astro 2020: Decadal Survey on Astronomy and Astrophysics определит, какие телескопы разместят в космосе и какие исследования будут получать федеральное финансирование на протяжении последующего десятилетия.

За последние пять лет отношение ученых к поиску разумной инопланетной жизни постоянно менялось. В какое-то время SETI даже подвергался насмешкам. По словам Райта, говорить о поиске внеземного разума, будучи астрономом, считалось табу, если не академическим самоубийством. Сегодня дела обстоят иначе.

"У меня есть популярная социологическая теория о том, что это как-то связано с восхождением греческой культуры, — говорит Райт. — Сегодня все самые популярные фильмы сняты по комиксам или научно-фантастическим произведениям".

Когда в 2018 году NASA запросило отчет о том, что такое техносигнатуры и как их искать, у исследователей, занимающихся SETI, появилась надежда, что Космическое агентство готово возобновить программу по поиску внеземного разума. Коллеги связались с Райтом и организовали встречу для подготовки отчета о техносигнатурах, который был опубликован 20 декабря в онлайн-базе препринтов arXiv.org.

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Однако на этом Райт не остановился. Он созвал новую группу с целью разделитьработу написания по крайней мере девяти докладов о конкретных возможностях SETI для десятилетнего исследования. Для сравнения, в 2010 году была опубликована только одна работа о поиске внеземного разума астронома Джилл Тартер.

Ситуация вокруг SETI также постепенно развивалась с момента запуска космического телескопа «Кеплер» в 2009 году, открывшего тысячи экзопланет вплоть до окончания миссии в 2018 году. Некоторые из этих планет за пределами Солнечной системы похожи на Землю по размерам и температуре. Это дает надежду астрономам и астробиологам на то, что на таких планетах может быть жизнь. Райт отметил, что старые аргументы о том, что планеты, подобные Земле, встречаются редко, уже неактуальны.

Всплеск в обнаружении экзопланет вызвал волну исследований биосигнатур — признаков микробной жизни на других планетах. Следующий большой космический телескоп NASA — «Джеймс Вебб» — будет напрямую искать признаки инопланетной жизни в атмосферах экзопланет. Однако пока никому не удалось обнаружить биосигнатуры, не говоря уже о техносигнатурах. Тем не менее Райт считает, что поиск одного не исключает вероятности обнаружения другого.

"Астробиология и поиск жизни стали большой частью работы NASA", — уверен он.

Напомним, ранее астрономы объяснили отсутствие сигнала от инопланетян.

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