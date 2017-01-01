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Самый долгий эксперимент дал первые результаты

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Эксперимент должен закончиться через 500 лет.
Запаянные мензурки со спорами
Запаянные мензурки со спорами
PLOS.org

В 2014 году ученые начали эксперимент, который, на сегодня, обещает стать самым долгим в истории. Споры бактерий Bacillus subtilis, известных своей живучестью, были запаяны в несколько сотен силиконовых мензурок и оставлены ждать.

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В первые 24 года ученые будут вскрывать по нескольку сосудов каждые два года и оценивать жизнеспособность спор. Через четверть века периодичность измерений изменится — сосуды будут вскрываться один раз в 25 лет. Эксперимент завершится через 500 лет после начала — в 2514 году. Конечно, это произойдет, если человечество будет живо, будущие ученые — терпеливы, а Земля не налетит на небесную ось.

Нельзя также исключать возможность того, что будущие ученые придумают способ сделать то же самое побыстрее. Но, у них может это и не получиться.

Пока 400 сосудов ждут своего часа в разных, неподходящих для земной жизни, условиях — одни охлаждены до -80 градусов, из других выкачан воздух, атмосфера третьих по составу и давлению напоминает марсианскую и т. п.

Результаты первого вскрытия запечатанных мензурок показывают, что споры бактерий никоим образом не выказывают потери жизнеспособности. Посмотрим, что будет дальше.

Ознакомиться с подробностями эксперимента можно в статье, опубликованной в P'LOS ONE.

Напомним, ранее сообщалось, что в скелете человека впервые нашли стволовые клетки.

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Теги: споры, эксперимент
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